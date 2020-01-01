Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО

Гурт «Танок на Майдані Конґо» влаштував для лучан «Теплий акустичний різдвяний вертеп».Концерт у дещо незвичному форматі відбувся у Луцьку вчора, 15 січня.До програми «Теплого акустичного різдяного вертепу» увійшли святкові пісні та акустичні версії відомих композицій. До того ж, всі учасники гурту перетворилися на персонажів класичного українського вертепу – чорта, царя, янгола та інших.Між піснями музиканти розіграли міні-виставу за мотивами різдвяних традицій, але у сучасному контексті.Ідея програми належить, який одразу вирішив, що буде чортом. Усі вірші та лібрето до вистави написавПропонуємо переглянути фоторепортаж із події.