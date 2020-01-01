Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Сьогодні, 12:43
Гурт «Танок на Майдані Конґо» влаштував для лучан «Теплий акустичний різдвяний вертеп».
Концерт у дещо незвичному форматі відбувся у Луцьку вчора, 15 січня.
До програми «Теплого акустичного різдяного вертепу» увійшли святкові пісні та акустичні версії відомих композицій. До того ж, всі учасники гурту перетворилися на персонажів класичного українського вертепу – чорта, царя, янгола та інших.
Між піснями музиканти розіграли міні-виставу за мотивами різдвяних традицій, але у сучасному контексті.
Ідея програми належить Олегу «Фаготу» Михайлюті, який одразу вирішив, що буде чортом. Усі вірші та лібрето до вистави написав Олександр «Фоззі» Сидоренко.
Пропонуємо переглянути фоторепортаж із події.
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Концерт у дещо незвичному форматі відбувся у Луцьку вчора, 15 січня.
До програми «Теплого акустичного різдяного вертепу» увійшли святкові пісні та акустичні версії відомих композицій. До того ж, всі учасники гурту перетворилися на персонажів класичного українського вертепу – чорта, царя, янгола та інших.
Між піснями музиканти розіграли міні-виставу за мотивами різдвяних традицій, але у сучасному контексті.
Ідея програми належить Олегу «Фаготу» Михайлюті, який одразу вирішив, що буде чортом. Усі вірші та лібрето до вистави написав Олександр «Фоззі» Сидоренко.
Пропонуємо переглянути фоторепортаж із події.
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