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Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО

Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» влаштував для лучан «Теплий акустичний різдвяний вертеп».

Концерт у дещо незвичному форматі відбувся у Луцьку вчора, 15 січня.

До програми «Теплого акустичного різдяного вертепу» увійшли святкові пісні та акустичні версії відомих композицій. До того ж, всі учасники гурту перетворилися на персонажів класичного українського вертепу – чорта, царя, янгола та інших.

Між піснями музиканти розіграли міні-виставу за мотивами різдвяних традицій, але у сучасному контексті.

Ідея програми належить Олегу «Фаготу» Михайлюті, який одразу вирішив, що буде чортом. Усі вірші та лібрето до вистави написав Олександр «Фоззі» Сидоренко.

Пропонуємо переглянути фоторепортаж із події.

Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО
Гурт «Танок на Майдані Конґо» приїхав у Луцьк із вертепом. ФОТО



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Теги: ТНМК, концерт, вертеп, Луцьк
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