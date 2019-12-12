У Луцьку чоловік просив гроші, видаючи себе за атовця

В центрі Луцька псевдоатовець просив милостиню.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила відома у Луцьку психологиня Олена Звєрєва.Фальшивого учасника бойових дій виявила група швидкого реагування, яку викликали лучани."Атовцем" виявився аферист Чепенюк Валентин Іванович, який народився у 1981 році. Чоловік - села Замшани мешканець Ратнівського району."Видавав себе бійцем 93 ОМБР. Після приїзду на центр з’ясувалось, що жодного стосунку до АТО цей чоловік не має і не мав, просив на «бухло», корочку УБД підробив", - йдеться у повідомленні.