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У Луцьку чоловік просив гроші, видаючи себе за атовця

У Луцьку чоловік просив гроші, видаючи себе за атовця
В центрі Луцька псевдоатовець просив милостиню.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила відома у Луцьку психологиня Олена Звєрєва.

Фальшивого учасника бойових дій виявила група швидкого реагування, яку викликали лучани.

"Атовцем" виявився аферист Чепенюк Валентин Іванович, який народився у 1981 році. Чоловік - села Замшани мешканець Ратнівського району.

"Видавав себе бійцем 93 ОМБР. Після приїзду на центр з’ясувалось, що жодного стосунку до АТО цей чоловік не має і не мав, просив на «бухло», корочку УБД підробив", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Луцьк, АТО, шахрай
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