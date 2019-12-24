У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 10:01
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 16 січня стоять 255 автівок.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: "Ягодин" - 20, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 15, “Смільниця” – 10, “Шегині” - 100
“Краковець” –90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.
Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: "Ягодин" - 20, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 15, “Смільниця” – 10, “Шегині” - 100
“Краковець” –90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жінка з Волині була у складі міжрегіональної наркобанди
Сьогодні, 10:08
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
Сьогодні, 10:01
Медіа