У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.



Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00

Республіка Польща: "Ягодин" - 20, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 15, “Смільниця” – 10, “Шегині” - 100

“Краковець” –90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 16 січня стоять 255 автівок.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00Республіка Польща: "Ягодин" - 20, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 15, “Смільниця” – 10, “Шегині” - 100“Краковець” –90.

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