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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
У чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 09:00 16 січня стоять 255 автівок.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.

Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00
Республіка Польща: "Ягодин" - 20, “Устилуг” –0, “Угринів” –0, “Рава-Руська” –20, “Грушів” – 15, “Смільниця” – 10, “Шегині” - 100
“Краковець” –90.

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Теги: черги, кордон, Польща
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