Яким буде новий проєкт «Інвестора»: просять проголосувати*





Де саме буде розташований об’єкт – поки тримають в секреті. Наразі обирають варіант фасаду.



«Ми не вперше таке практикуємо, коли цікавимось думкою людей стосовно дизайну будинку чи двору, або ж – які будівельні матеріали вважають кращими, яке планування – найзручнішим. Адже це – думка майбутніх мешканців, і вона для нас є найважливішою», – розповідає директор «Інвестора» Андрій Разумовський.



А який варіант фасаду подобається вам? Проголосувати можна у коментарях на офіційній сторінці «Інвестора» у фейсбуці.







Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» готується до нового проєкту – будівництва багатоповерхового житлового комплексу.Де саме буде розташований об’єкт – поки тримають в секреті. Наразі обирають варіант фасаду.«Ми не вперше таке практикуємо, коли цікавимось думкою людей стосовно дизайну будинку чи двору, або ж – які будівельні матеріали вважають кращими, яке планування – найзручнішим. Адже це – думка майбутніх мешканців, і вона для нас є найважливішою», – розповідає директор «Інвестора»А який варіант фасаду подобається вам? Проголосувати можна у коментарях на офіційній сторінці «Інвестора» у фейсбуці.Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 вСайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor

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