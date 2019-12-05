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Яким буде новий проєкт «Інвестора»: просять проголосувати*

Яким буде новий проєкт «Інвестора»: просять проголосувати*
Будівельна компанія «Інвестор» готується до нового проєкту – будівництва багатоповерхового житлового комплексу.

Де саме буде розташований об’єкт – поки тримають в секреті. Наразі обирають варіант фасаду.

«Ми не вперше таке практикуємо, коли цікавимось думкою людей стосовно дизайну будинку чи двору, або ж – які будівельні матеріали вважають кращими, яке планування – найзручнішим. Адже це – думка майбутніх мешканців, і вона для нас є найважливішою», – розповідає директор «Інвестора» Андрій Разумовський.

А який варіант фасаду подобається вам? Проголосувати можна у коментарях на офіційній сторінці «Інвестора» у фейсбуці.



Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: Інвестор, голосування, проєкт, Луцьк
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