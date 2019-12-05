Яким буде новий проєкт «Інвестора»: просять проголосувати*
Сьогодні, 10:49
Будівельна компанія «Інвестор» готується до нового проєкту – будівництва багатоповерхового житлового комплексу.
Де саме буде розташований об’єкт – поки тримають в секреті. Наразі обирають варіант фасаду.
«Ми не вперше таке практикуємо, коли цікавимось думкою людей стосовно дизайну будинку чи двору, або ж – які будівельні матеріали вважають кращими, яке планування – найзручнішим. Адже це – думка майбутніх мешканців, і вона для нас є найважливішою», – розповідає директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
А який варіант фасаду подобається вам? Проголосувати можна у коментарях на офіційній сторінці «Інвестора» у фейсбуці.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Де саме буде розташований об’єкт – поки тримають в секреті. Наразі обирають варіант фасаду.
«Ми не вперше таке практикуємо, коли цікавимось думкою людей стосовно дизайну будинку чи двору, або ж – які будівельні матеріали вважають кращими, яке планування – найзручнішим. Адже це – думка майбутніх мешканців, і вона для нас є найважливішою», – розповідає директор «Інвестора» Андрій Разумовський.
А який варіант фасаду подобається вам? Проголосувати можна у коментарях на офіційній сторінці «Інвестора» у фейсбуці.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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