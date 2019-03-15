На Одещині 10-річна дівчинка напилася горілки і впала в алкогольну кому

На Одещині до лікарні потрапила дитина, яка напередодні випила горілки та впала в алкогольну кому.Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.Відомо, що поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, втратила свідомість і впала. Непритомну, її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів.Після отримання необхідної медичної допомоги дитину перевели з реанімаційного відділення до дитячого.Незважаючи на те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як з самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.