На Одещині 10-річна дівчинка напилася горілки і впала в алкогольну кому
Сьогодні, 20:17
На Одещині до лікарні потрапила дитина, яка напередодні випила горілки та впала в алкогольну кому.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Відомо, що поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, втратила свідомість і впала. Непритомну, її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів.
Після отримання необхідної медичної допомоги дитину перевели з реанімаційного відділення до дитячого.
Незважаючи на те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як з самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.
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Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
Відомо, що поки батьки разом із гостями були в іншому приміщенні будинку, 10-річна донька господарів випила горілку та, піднімаючись на другий поверх ліжка, втратила свідомість і впала. Непритомну, її на підлозі знайшла мати, яка і звернулася до лікарів.
Після отримання необхідної медичної допомоги дитину перевели з реанімаційного відділення до дитячого.
Незважаючи на те, що за місцем мешкання родина характеризується позитивно, поліцейські провели профілактичну бесіду як з самою малолітньою, так і з її батьками, а матір ще й притягли до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.
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