На Волині розпочався «перепис» диких тварин

На Волині розпочався облік мисливських тварин і триватиме він до 15 лютого цього року.Під час обліку єгері вдаються до прогонів звірини, стежать за їх перебуванням на підгодівельних майданчиках. Цьогорічний облік дещо ускладнюється через відсутність снігу, адже за слідами найлегше простежити не лише міграцію звірів у лісових масивах, а й визначити їх кількість, - інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.В результаті обліку відбувається визначення видового складу, встановлюються місця проживання тварин, їх міграції, територіального розміщення, чисельність у різних угіддях тощо.За підсумками таксації оцінюється та планується діяльність, визначаються норми добування на наступний мисливський сезон, за потреби, приймаються рішення щодо необхідності часткової або повної заборони полювання на певний вид дичини, визначається динаміка чисельності тварин.Після закінчення обліку мисливствознавці узагальнять отриману інформацію і підготують проекти лімітів використання мисливських тварин у сезон полювання 2020/2021 рр.За результатами проведеного зимового обліку 2019 року в мисливських угіддях області нараховується близько 10 тис. 436 голів диких копитних тварин:* лося – 422 гол.;* оленя європейського – 451 гол.;* оленя плямистого –764 гол.;* козулі – 7360 гол.;* кабана – 1423 гол.,та 48 тис. 315 голів основних видів мисливських хутрових звірів, в тому числі:* зайця-русака – 33 тис. гол.;* лисиці – 2 тис. гол.;* вовка – 30 гол.;* єнотоподібного собаки – 713 гол.;* куниці лісової – 2031 гол.