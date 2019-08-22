В аварії за участі маршрутки у Луцьку постраждало немовля





Про це повідомили в секторі комунікації ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо,



За кермом легковика Ford Fiesta перебував 27-річний лучанин, який допустив зіткнення з маршрутним таксі, яким керував 43-річний водій.



У результаті ДТП постраждала шестимісячна дитина, однак її не госпіталізували. Нині її життю та здоров’ю нічого не загрожує.



Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час зіткнення легковика з маршруткою постраждало немовля.Про це повідомили в секторі комунікації ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, аварія трапилась близько 23:00 16 січня на перехресті вулиць Потебні та Гнідавської За кермом легковика Ford Fiesta перебував 27-річний лучанин, який допустив зіткнення з маршрутним таксі, яким керував 43-річний водій.У результаті ДТП постраждала шестимісячна дитина, однак її не госпіталізували. Нині її життю та здоров’ю нічого не загрожує.Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тисячі гривень до 8,5 тисячі гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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