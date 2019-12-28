Не в Україні: колишній «волинянин» Марко Девіч має новий клуб
Сьогодні, 05:17
Український нападник сербського походження Марко Девіч, який грав за "Волинь", підписав контракт з азербайджанським "Сабахом".
Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на прес-службу азербайджанського клубу.
Угода з 36-річним футболістом розрахована до кінця сезону-2019/20. Нинішній сезон Девіч починав в сербському "Вождоваці", за який провів 12 поєдинків і забив 4 голи, після чого отримав статус вільного агента.
За "Сабах" ексфорвард "Металіста", "Шахтаря" і "Волині" вже виступав у сезоні-2018/19 і став автором першого гола команди в еліті азербайджанського футболу.
Марко Девіч провів у складі збірної України 35 матчів і забив сім голів.
Раніше ЗМІ повідомляли про те, що ексфутболіст збірної України Марко Девіч продовжить свою карєру в одеському "Чорноморці".
Як відомо, луцька "Волинь" стала для Марко Девіча першим українським клубом. За "хрестоносців" Девіч грав з 2004 по 2006 роки. Згодом перейшов у "Металіст", потім у "Шахтар".
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Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на прес-службу азербайджанського клубу.
Угода з 36-річним футболістом розрахована до кінця сезону-2019/20. Нинішній сезон Девіч починав в сербському "Вождоваці", за який провів 12 поєдинків і забив 4 голи, після чого отримав статус вільного агента.
За "Сабах" ексфорвард "Металіста", "Шахтаря" і "Волині" вже виступав у сезоні-2018/19 і став автором першого гола команди в еліті азербайджанського футболу.
Марко Девіч провів у складі збірної України 35 матчів і забив сім голів.
Раніше ЗМІ повідомляли про те, що ексфутболіст збірної України Марко Девіч продовжить свою карєру в одеському "Чорноморці".
Як відомо, луцька "Волинь" стала для Марко Девіча першим українським клубом. За "хрестоносців" Девіч грав з 2004 по 2006 роки. Згодом перейшов у "Металіст", потім у "Шахтар".
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