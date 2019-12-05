У Луцьку знайшли бабусю, яка не пам'ятає, де живе

Пенсіонерка, яка не орієнтується в просторі загубилася у Луцьку. Її вже шукали сусіди. Біди вдалось уникнути. Про бабусю повідомив поліцію працівник охорони одного з супермаркетів у Луцьку.Про це пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.Повідомляють, що жінка приблизно 80-річного віку не може назватись і не пригадує, де живе.Патрульні поспілкувались з бабусею, однак та нічого не пам’ятала: ні імені, ні адреси, ні як сюди потрапила. Однак згодом знайшла квитанцію з поштового відділення, за якою патрульні знайшли її можливу адресу.Жінку привезли на вулицю Озерецьку, як виявилось, таки додому, бо тут її вже шукали сусіди. Люди повідомили, що пенсіонерка проживає сама і бувають випадки, що ось так зникає.