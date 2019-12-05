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У Луцьку знайшли бабусю, яка не пам'ятає, де живе

У Луцьку знайшли бабусю, яка не пам'ятає, де живе
Пенсіонерка, яка не орієнтується в просторі загубилася у Луцьку. Її вже шукали сусіди. Біди вдалось уникнути. Про бабусю повідомив поліцію працівник охорони одного з супермаркетів у Луцьку.

Про це пишуть на сторінці патрульних у фейсбуці.

Повідомляють, що жінка приблизно 80-річного віку не може назватись і не пригадує, де живе.

Патрульні поспілкувались з бабусею, однак та нічого не пам’ятала: ні імені, ні адреси, ні як сюди потрапила. Однак згодом знайшла квитанцію з поштового відділення, за якою патрульні знайшли її можливу адресу.

Жінку привезли на вулицю Озерецьку, як виявилось, таки додому, бо тут її вже шукали сусіди. Люди повідомили, що пенсіонерка проживає сама і бувають випадки, що ось так зникає.


У Луцьку знайшли бабусю, яка не пам'ятає, де живе

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Теги: поліція, бабуся, розшук
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