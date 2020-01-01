Судили волинянина, який обматюкав жінку та її дітей





Слухання справи відбулося 15 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Зазначається, що 31 грудня о 21:35 чоловік вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру щодо своєї співмешканки та її дітей. Він ображав їх нецензурними словами.



У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Суду пояснив, що між ним та його співмешканкою виник словесний конфлікт на ґрунті сімейно-побутових проблем, під час якого він ображав її та її дітей нецензурними словами. У вчиненому розкаюється.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили чоловіка, який вчинив насильство в сім'ї щодо співмешканки та її дітей.Слухання справи відбулося 15 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище Зазначається, що 31 грудня о 21:35 чоловік вчинив насильство в сім'ї психологічного характеру щодо своєї співмешканки та її дітей. Він ображав їх нецензурними словами.У судовому засіданні підсудний свою вину у вчиненому правопорушенні визнав. Суду пояснив, що між ним та його співмешканкою виник словесний конфлікт на ґрунті сімейно-побутових проблем, під час якого він ображав її та її дітей нецензурними словами. У вчиненому розкаюється.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2Адміністративного кодексу та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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