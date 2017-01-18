Як у Луцьку відзначатимуть День Соборності України. ЗАХОДИ
Сьогодні, 18:43
Щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР в Україні відзначають День Соборності. У Луцьку опублікували перелік заходів, які відбуватимуться у місті з нагоди державного свята.
Про це йдеться в розпорядженні, підписаному першим заступником міського голови Григорієм Недопадом.
Тож у Луцьку 21-22 січня відбудуться такі заходи:
21 січня
о 11:30 - мистецька година «Соборність Духу, Розуму і Серця» (Культурно-мистецький центр «Красне»).
22 січня (впродовж дня)
Перегляд літератури «Соборність рідної землі – основа нації й народу» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)
Бібліовітрина «Сила нації в єдності» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)
Книжкова виставка-хроніка «Від історичної злуки - до омріяної злагоди» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)
Перегляд літератури «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» (Бібліотека-філія №2 для дітей)
Виставка історичної літератури «Соборність – символ свободи та єднання України» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)
13:30 - концерт «Єдина і неподільна Україна» (Будинок культури мікрорайону Вересневе).
15:00 - тематичний захід «Я співаю про тебе. Соборна країно...» з нагоди Дня Соборності України у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка за участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, а також покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР Михайлу Грушевському, пам’ятних знаків генералу Алмазову та літунам УНР.
Також у бібліотечних установах міста будуть організовані тематичні виставки літератури, що висвітлюватимуть історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність.
У закладах освіти відбудуться літературні читання, години, присвячені Дню Соборності України.
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Про це йдеться в розпорядженні, підписаному першим заступником міського голови Григорієм Недопадом.
Тож у Луцьку 21-22 січня відбудуться такі заходи:
21 січня
о 11:30 - мистецька година «Соборність Духу, Розуму і Серця» (Культурно-мистецький центр «Красне»).
22 січня (впродовж дня)
Перегляд літератури «Соборність рідної землі – основа нації й народу» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)
Бібліовітрина «Сила нації в єдності» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)
Книжкова виставка-хроніка «Від історичної злуки - до омріяної злагоди» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)
Перегляд літератури «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» (Бібліотека-філія №2 для дітей)
Виставка історичної літератури «Соборність – символ свободи та єднання України» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)
13:30 - концерт «Єдина і неподільна Україна» (Будинок культури мікрорайону Вересневе).
15:00 - тематичний захід «Я співаю про тебе. Соборна країно...» з нагоди Дня Соборності України у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка за участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, а також покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР Михайлу Грушевському, пам’ятних знаків генералу Алмазову та літунам УНР.
Також у бібліотечних установах міста будуть організовані тематичні виставки літератури, що висвітлюватимуть історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність.
У закладах освіти відбудуться літературні читання, години, присвячені Дню Соборності України.
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