Як у Луцьку відзначатимуть День Соборності України. ЗАХОДИ





Про це Григорієм Недопадом.



Тож у Луцьку 21-22 січня відбудуться такі заходи:



21 січня



о 11:30 - мистецька година «Соборність Духу, Розуму і Серця» (Культурно-мистецький центр «Красне»).



22 січня (впродовж дня)



Перегляд літератури «Соборність рідної землі – основа нації й народу» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)



Бібліовітрина «Сила нації в єдності» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)



Книжкова виставка-хроніка «Від історичної злуки - до омріяної злагоди» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)



Перегляд літератури «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» (Бібліотека-філія №2 для дітей)



Виставка історичної літератури «Соборність – символ свободи та єднання України» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)



13:30 - концерт «Єдина і неподільна Україна» (Будинок культури мікрорайону Вересневе).



15:00 - тематичний захід «Я співаю про тебе. Соборна країно...» з нагоди Дня Соборності України у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка за участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, а також покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР Михайлу Грушевському, пам’ятних знаків генералу Алмазову та літунам УНР.



Також у бібліотечних установах міста будуть організовані тематичні виставки літератури, що висвітлюватимуть історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність.



У закладах освіти відбудуться літературні читання, години, присвячені Дню Соборності України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР в Україні відзначають День Соборності. У Луцьку опублікували перелік заходів, які відбуватимуться у місті з нагоди державного свята.Про це йдеться в розпорядженні , підписаному першим заступником міського головиТож у Луцьку 21-22 січня відбудуться такі заходи:о 11:30 - мистецька година «Соборність Духу, Розуму і Серця» (Культурно-мистецький центр «Красне»).Перегляд літератури «Соборність рідної землі – основа нації й народу» (Бібліотека-філія №5 для дорослих)Бібліовітрина «Сила нації в єдності» (Бібліотека-філія №9 для дорослих)Книжкова виставка-хроніка «Від історичної злуки - до омріяної злагоди» (Бібліотека-філія №3 для дорослих)Перегляд літератури «Нас не роз’єднати, як не спинити течії Дніпра» (Бібліотека-філія №2 для дітей)Виставка історичної літератури «Соборність – символ свободи та єднання України» (Бібліотека-філія №10 для дорослих)13:30 - концерт «Єдина і неподільна Україна» (Будинок культури мікрорайону Вересневе).15:00 - тематичний захід «Я співаю про тебе. Соборна країно...» з нагоди Дня Соборності України у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Т.Г. Шевченка за участю представників органів місцевого самоврядування, духовенства, громадськості, а також покладання квітів від учасників урочистостей до пам’ятників борцям за волю і незалежність України, голові Української Центральної Ради УНР, пам’ятних знаків генералута літунам УНР.Також у бібліотечних установах міста будуть організовані тематичні виставки літератури, що висвітлюватимуть історичні події, пов’язані з боротьбою українського народу за свою державність.У закладах освіти відбудуться літературні читання, години, присвячені Дню Соборності України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію