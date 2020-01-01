На Волині горів будинок. ФОТО





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У неділю, 19 січня, близько 23:00 в селі Вишнів виникла пожежа в житловому будинку. На пожежу виїхали черговий підрозділ ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО «Штунь».



Головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України Микола Лябук повідомив, що пожежу ліквідували о 23:50. Вогонь знищив дах,перекриття, меблі, речі домашнього вжитку. Також значно пошкоджені стіни будинку.



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