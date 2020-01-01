На Волині горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У Вишневі горів житловий будинок.
Про це повідомляє Район.Любомль.
У неділю, 19 січня, близько 23:00 в селі Вишнів виникла пожежа в житловому будинку. На пожежу виїхали черговий підрозділ ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО «Штунь».
Головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України Микола Лябук повідомив, що пожежу ліквідували о 23:50. Вогонь знищив дах,перекриття, меблі, речі домашнього вжитку. Також значно пошкоджені стіни будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район.Любомль.
У неділю, 19 січня, близько 23:00 в селі Вишнів виникла пожежа в житловому будинку. На пожежу виїхали черговий підрозділ ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО «Штунь».
Головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України Микола Лябук повідомив, що пожежу ліквідували о 23:50. Вогонь знищив дах,перекриття, меблі, речі домашнього вжитку. Також значно пошкоджені стіни будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинських патрульних – поповнення
Сьогодні, 13:36
На Волині горів будинок. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Синоптики прогнозують сніжну погоду на середину тижня
Сьогодні, 13:01
Волинянин втік з місця аварії, а потім із друзями «під мухою» побив поліцейських. ФОТО
Сьогодні, 12:57
Медіа