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«Луцьктепло» змінило терміни передачі показань лічильників у січні

«Луцьктепло» змінило терміни передачі показань лічильників у січні
У січні 2020 року ДКП «Луцьктепло» змінює термін подачі показань загальнобудинкових теплолічильників та просить робити це в період з 27 до 30 числа.

Про це інформує пресслужба підприємства.

Показання теплолічильників подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у Гкал (ГДж, МВт/год).

Фахівцю підприємства – тел. +38 050 438 9277 телефоном, SMS-повідомленням, на Viber (фото). Понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00, п'ятниця – з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

На електронну пошту - [email protected] та на сайт підприємства ДКП «Луцьктепло» – цілодобово.

Безпосередньо у ДКП «Луцьктепло», вул. Гулака-Артемовського, 20, каб. 104: понеділок-четвер – з 10:00 до 17:00, п'ятниця – з 10:00 до 15:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

*Вартість хвилини розмови та відправки SMS — за тарифами оператора.

Зняття показань загальнобудинкових засобів обліку, забезпечених дистанційною передачею результатів вимірювання приладів обліку, здійснюватимуть в останні робочі дні місяця.

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Теги: тепло, лічильники, Луцьк
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