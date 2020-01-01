«Луцьктепло» змінило терміни передачі показань лічильників у січні
Сьогодні, 15:12
У січні 2020 року ДКП «Луцьктепло» змінює термін подачі показань загальнобудинкових теплолічильників та просить робити це в період з 27 до 30 числа.
Про це інформує пресслужба підприємства.
Показання теплолічильників подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у Гкал (ГДж, МВт/год).
Фахівцю підприємства – тел. +38 050 438 9277 телефоном, SMS-повідомленням, на Viber (фото). Понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00, п'ятниця – з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
На електронну пошту - [email protected] та на сайт підприємства ДКП «Луцьктепло» – цілодобово.
Безпосередньо у ДКП «Луцьктепло», вул. Гулака-Артемовського, 20, каб. 104: понеділок-четвер – з 10:00 до 17:00, п'ятниця – з 10:00 до 15:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
*Вартість хвилини розмови та відправки SMS — за тарифами оператора.
Зняття показань загальнобудинкових засобів обліку, забезпечених дистанційною передачею результатів вимірювання приладів обліку, здійснюватимуть в останні робочі дні місяця.
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Про це інформує пресслужба підприємства.
Показання теплолічильників подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у Гкал (ГДж, МВт/год).
Фахівцю підприємства – тел. +38 050 438 9277 телефоном, SMS-повідомленням, на Viber (фото). Понеділок-четвер – з 08:00 до 17:00, п'ятниця – з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
На електронну пошту - [email protected] та на сайт підприємства ДКП «Луцьктепло» – цілодобово.
Безпосередньо у ДКП «Луцьктепло», вул. Гулака-Артемовського, 20, каб. 104: понеділок-четвер – з 10:00 до 17:00, п'ятниця – з 10:00 до 15:45, обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
*Вартість хвилини розмови та відправки SMS — за тарифами оператора.
Зняття показань загальнобудинкових засобів обліку, забезпечених дистанційною передачею результатів вимірювання приладів обліку, здійснюватимуть в останні робочі дні місяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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