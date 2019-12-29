вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку з магазину вкрали шубу і пальто

У Луцьку з магазину вкрали шубу і пальто
Лучанка вкрала з магазину на проспекті Соборності шубу та пальто.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

У суботу, 18 січня, за допомогою до поліції звернувся 37-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що по 15 годині приміщення магазину викрадено жіночу шубу та пальто. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 800 гривень.

Співробітники кримінальної поліції спільно із патрульними поліцейськими встановили, що крадіжку скоїла 36-річна місцева жителька. Правоохоронці викрадені речі вилучили та повернуть власнику.

За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шуба, пальто, крадіжка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хірург з Волині Валіхновський розповів, чим грозить викривлена носова перетинка
Сьогодні, 16:55
У Луцьку вилучили контрафактного алкоголю та цигарок на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:43
У Луцьку з магазину вкрали шубу і пальто
Сьогодні, 16:35
На Волині священник та прихильники УПЦ (МП) не пустили похоронну процесію у храм. ФОТО
Сьогодні, 16:26
Як обрати якісні та безпечні бездротові навушники: поради волинянам
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав велосипед Судили неповнолітнього студента, який у Луцьку викрав велосипед
11 січень, 19:42
У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО
03 січень, 15:41
У Луцьку двоє молодиків з ножем вдерлися у квартиру, побили та пограбували господаря У Луцьку двоє молодиків з ножем вдерлися у квартиру, побили та пограбували господаря
29 грудень, 2019, 15:51
Попросив зняти гроші: у Луцьку одесит вкрав у жінки телефон Попросив зняти гроші: у Луцьку одесит вкрав у жінки телефон
18 грудень, 2019, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині митника викрили на вимаганні хабарів у перевізника
Сьогодні, 17:20
 0
У полі поблизу Жидичина знайшли вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:15
 0
У лікарні Ковеля відкрили Центр ендоурології та відділення трансплантації. ФОТО
Сьогодні, 17:06
 0
Хірург з Волині Валіхновський розповів, чим грозить викривлена носова перетинка
Сьогодні, 16:55
 0
У Луцьку вилучили контрафактного алкоголю та цигарок на понад мільйон гривень. ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8