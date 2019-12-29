У Луцьку з магазину вкрали шубу і пальто
Сьогодні, 16:35
Лучанка вкрала з магазину на проспекті Соборності шубу та пальто.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У суботу, 18 січня, за допомогою до поліції звернувся 37-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що по 15 годині приміщення магазину викрадено жіночу шубу та пальто. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 800 гривень.
Співробітники кримінальної поліції спільно із патрульними поліцейськими встановили, що крадіжку скоїла 36-річна місцева жителька. Правоохоронці викрадені речі вилучили та повернуть власнику.
За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
У суботу, 18 січня, за допомогою до поліції звернувся 37-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що по 15 годині приміщення магазину викрадено жіночу шубу та пальто. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 800 гривень.
Співробітники кримінальної поліції спільно із патрульними поліцейськими встановили, що крадіжку скоїла 36-річна місцева жителька. Правоохоронці викрадені речі вилучили та повернуть власнику.
За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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