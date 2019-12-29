У Луцьку з магазину вкрали шубу і пальто

Лучанка вкрала з магазину на проспекті Соборності шубу та пальто.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.У суботу, 18 січня, за допомогою до поліції звернувся 37-річний житель Луцька. Чоловік повідомив, що по 15 годині приміщення магазину викрадено жіночу шубу та пальто. Сума завданих матеріальних збитків становить 3 800 гривень.Співробітники кримінальної поліції спільно із патрульними поліцейськими встановили, що крадіжку скоїла 36-річна місцева жителька. Правоохоронці викрадені речі вилучили та повернуть власнику.За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.