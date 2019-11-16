У Луцьку вилучили контрафактного алкоголю та цигарок на понад мільйон гривень. ФОТО





Про це повідомляє



У ході огляду приміщення цеху в межах кримінального провадження, розпочатого за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту підакцизних товарів та незаконних дій з марками акцизного податку загалом вилучили понад 600 літрів підготовлених до розливу спиртових сумішей, 52 ящики горілки різних найменувань з акцизними марками, які відрізняються від тих, що перебувають в законному обігу, обладнання для виготовлення і розливу алкоголю і 300 кілограмів контрафактного тютюну для куріння кальяну. Вартість вилученого становить понад 1,3 мільйони гривень.



Триває досудове розслідування. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари.



Вживають заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.



Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку "накрили" підпільний цех з виготовлення алкоголю та незаконного збуту ввезених на територію України тютюнових виробів.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.У ході огляду приміщення цеху в межах кримінального провадження, розпочатого за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту і збуту підакцизних товарів та незаконних дій з марками акцизного податку загалом вилучили понад 600 літрів підготовлених до розливу спиртових сумішей, 52 ящики горілки різних найменувань з акцизними марками, які відрізняються від тих, що перебувають в законному обігу, обладнання для виготовлення і розливу алкоголю і 300 кілограмів контрафактного тютюну для куріння кальяну. Вартість вилученого становить понад 1,3 мільйони гривень.Триває досудове розслідування. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари.Вживають заходи задля встановлення осіб, причетних до незаконного промислу, та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

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