На агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип





Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.



На виробництві був введений карантин. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в лабораторії встановили діагноз - грип птиці.



Зазначається, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На підприємстві «Хутір» в селі Бугаків Вінницької області зареєстрували загибель птиці.Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.На виробництві був введений карантин. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в лабораторії встановили діагноз - грип птиці.Зазначається, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.

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