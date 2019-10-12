На агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип
Сьогодні, 10:36
На підприємстві «Хутір» в селі Бугаків Вінницької області зареєстрували загибель птиці.
Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
На виробництві був введений карантин. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в лабораторії встановили діагноз - грип птиці.
Зазначається, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.
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Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
На виробництві був введений карантин. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в лабораторії встановили діагноз - грип птиці.
Зазначається, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.
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