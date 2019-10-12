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На агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип

На агрофірмі у Вінницькій області зафіксували пташиний грип
На підприємстві «Хутір» в селі Бугаків Вінницької області зареєстрували загибель птиці.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

На виробництві був введений карантин. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в лабораторії встановили діагноз - грип птиці.

Зазначається, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника грипу птиці.


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Теги: грип птиці, Вінниця
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