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На Волині студентка вийшла з гуртожитку і зникла: тривають пошуки. ОНОВЛЕНО

На Волині студентка вийшла з гуртожитку і зникла: тривають пошуки. ОНОВЛЕНО
17 січня у Нововолинську зникла студентка Єлизаветта Сергіївна Лесик 18.09.2003 року народження.

Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.

Інформують, що дівчина пішла з гуртожитку ДНЗ "Нововолинського ЦПТО" та мала повернутися о 18.00 год. Утім, з того часу так і повернулася, на зв'язок не виходить.

Приблизний зріст - 1м 60 см, середньої тілобудови, волосся довге, чорняве, зібране в гульку. Одягнена була в червону куртку, рожеві кросівки, чорні штани з лампасами білого кольору.

Востаннє дівчину бачили 17 січня близько 24:00 год. у Нововолинську на 15 мікрорайоні, неподалік кафе "Грін Форт".

У разі наявності будь-якої інформації щодо місця перебування Єлизавети Лесик просять повідомляти за номером "102" або "0982626357". Анонімність гарантують.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 11:10 21 січня дівчину розшукали поліцейські. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

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Теги: Єлизавета Лесик, розшук, зникнення, Волинь, Нововолинськ
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