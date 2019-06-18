На Волині студентка вийшла з гуртожитку і зникла: тривають пошуки. ОНОВЛЕНО

17 січня у Нововолинську зникла студентка Єлизаветта Сергіївна Лесик 18.09.2003 року народження.Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.Інформують, що дівчина пішла з гуртожитку ДНЗ "Нововолинського ЦПТО" та мала повернутися о 18.00 год. Утім, з того часу так і повернулася, на зв'язок не виходить.Приблизний зріст - 1м 60 см, середньої тілобудови, волосся довге, чорняве, зібране в гульку. Одягнена була в червону куртку, рожеві кросівки, чорні штани з лампасами білого кольору.Востаннє дівчину бачили 17 січня близько 24:00 год. у Нововолинську на 15 мікрорайоні, неподалік кафе "Грін Форт".У разі наявності будь-якої інформації щодо місця перебування Єлизавети Лесик просять повідомляти за номером "102" або "0982626357". Анонімність гарантують.ОНОВЛЕНО:Станом на 11:10 21 січня дівчину розшукали поліцейські. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує.