У «Луцьктеплі» пояснили, чому на Кравчука та Соборності – проблеми із постачанням гарячої води





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Так, мешканці вищезазначених будинків поскаржилися підприємству про проблеми із постачання гарячої води. Тому працівники КП "Луцьктепло" організували комісійне обстеження системи гарячого водопостачання цих житлових будинків та встановили:



З центрального теплового пункту (ЦТП) на вулиці Кравчука, 26-г гаряча вода подається з температурою +55ºС. Послуга з постачання гарячої води вищевказаних житлових будинків забезпечується трубопроводами, що проходять через підвальні приміщення цих будинків (транзитні трубопроводи).



При обстеженні внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання у підвальному приміщенні житлового будинку на вулиці Кравчука, 28 на вводі виявили перекриту запірну арматуру на зворотному трубопроводі, що призвело до припинення циркуляції гарячої води в системах житлових будинків за адресами: проспекті Соборності, 32-б, 34, вулиці Кравчука, 28, 32, 34, 34-а, та викликало з боку споживачів масу обґрунтованих скарг на неякісні послуги.



У "Луцьктеплі" зауважили, ніяких повідомлень з боку адміністрації ЛК ЖЕК №8 ЖБК, що є виконавцем послуг з утримання будинку на вулиці Кравчука, 28, про виконання будь-яких робіт на внутрішньобудинковій системі гарячого водопостачання цього житлового будинку на АДС ДКП «Луцьктепло» та гарячу лінію 15-80 не надходило.



Тому, для уникнення непорозумінь, ДКП «Луцьктепло» вимагає від виконавців послуг з утримання багатоквартирних житлових будинків усіх форм власності, а також мешканців будинків, узгоджувати проведення ремонтних робіт внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання з ДКП «Луцьктепло» у встановленому порядку та не допускати порушень правил експлуатації жилих будинків та інженерного обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДКП «Луцьктепло» розповіли, чому житлові будинки на проспекті Соборності, 32-б, 34, та вулиці Кравчука, 28, 32, 34, 34-а, мали проблеми із постачанням гарячої води.Про це йдеться на сайті підприємства. Так, мешканці вищезазначених будинків поскаржилися підприємству про проблеми із постачання гарячої води. Тому працівники КП "Луцьктепло" організували комісійне обстеження системи гарячого водопостачання цих житлових будинків та встановили:З центрального теплового пункту (ЦТП) на вулиці Кравчука, 26-г гаряча вода подається з температурою +55ºС. Послуга з постачання гарячої води вищевказаних житлових будинків забезпечується трубопроводами, що проходять через підвальні приміщення цих будинків (транзитні трубопроводи).При обстеженні внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання у підвальному приміщенні житлового будинку на вулиці Кравчука, 28 на вводі виявили перекриту запірну арматуру на зворотному трубопроводі, що призвело до припинення циркуляції гарячої води в системах житлових будинків за адресами: проспекті Соборності, 32-б, 34, вулиці Кравчука, 28, 32, 34, 34-а, та викликало з боку споживачів масу обґрунтованих скарг на неякісні послуги.У "Луцьктеплі" зауважили, ніяких повідомлень з боку адміністрації ЛК ЖЕК №8 ЖБК, що є виконавцем послуг з утримання будинку на вулиці Кравчука, 28, про виконання будь-яких робіт на внутрішньобудинковій системі гарячого водопостачання цього житлового будинку на АДС ДКП «Луцьктепло» та гарячу лінію 15-80 не надходило.Тому, для уникнення непорозумінь, ДКП «Луцьктепло» вимагає від виконавців послуг з утримання багатоквартирних житлових будинків усіх форм власності, а також мешканців будинків, узгоджувати проведення ремонтних робіт внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання з ДКП «Луцьктепло» у встановленому порядку та не допускати порушень правил експлуатації жилих будинків та інженерного обладнання.

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