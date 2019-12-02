Луцький бюджет поповнився майже на 12 мільйонів гривень





Про це повідомляє



Ці кошти отримані за надання адміністративних послуг населенню, які надає міграційна служба та перераховує на рахунки бюджетів за місцем надання послуги.



Підбиваючи підсумки 2019 року, територіальні підрозділи міграційної служби Волинської області перерахували в місцеві бюджети більше 31 мільйон гривень за такі послуги як, оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки, документування іноземців та інші адміністративні послуги.



Так, місцевий бюджет міста Луцька поповнився на 11 880505 грн.



Суттєві наповнення надійшли і до районних бюджетів :



Володимир-Волинськ - 2 064200грн,

Горохів – 1 002213грн,

Іваничі – 611626грн,

Камінь-Каширський – 1 173168грн,

Ківерці – 819155грн,

Ковель – 2 793573грн,

Локачі – 581908грн,

Любешів – 884192грн,

Любомль – 1 333896грн,

Маневичі – 1 183194грн,

Нововолинськ – 1843635грн,

Рожище – 1 037049грн,

Ратно – 1 034563грн,

Стара Вижівка – 744774грн,

Турійськ – 618202грн,

Шацьк – 558233грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році міграційна служба Волині поповнила місцеві бюджети на 31 мільйон 303 тисячі гривень. Зокрема, казна міста Луцька, яка отримала найбільшу частку цих коштів, поповнилася на 11 880505 мільйонів.Про це повідомляє Міграційна служба у Волинській області Ці кошти отримані за надання адміністративних послуг населенню, які надає міграційна служба та перераховує на рахунки бюджетів за місцем надання послуги.Підбиваючи підсумки 2019 року, територіальні підрозділи міграційної служби Волинської області перерахували в місцеві бюджети більше 31 мільйон гривень за такі послуги як, оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки, документування іноземців та інші адміністративні послуги.Так, місцевий бюджет міста Луцька поповнився на 11 880505 грн.Суттєві наповнення надійшли і до районних бюджетів :Володимир-Волинськ - 2 064200грн,Горохів – 1 002213грн,Іваничі – 611626грн,Камінь-Каширський – 1 173168грн,Ківерці – 819155грн,Ковель – 2 793573грн,Локачі – 581908грн,Любешів – 884192грн,Любомль – 1 333896грн,Маневичі – 1 183194грн,Нововолинськ – 1843635грн,Рожище – 1 037049грн,Ратно – 1 034563грн,Стара Вижівка – 744774грн,Турійськ – 618202грн,Шацьк – 558233грн.

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