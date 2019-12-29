Волинський квартет здобув перемогу на Всеукраїнському фестивалі естрадної пісні

Квартет «АКВА» з Рожища виборов перше місце на ХХІІІ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі естрадної пісні «Різдвяна зіронька 2020».Фестиваль відбувався в місті Мукачево. Про це повідомляють у Рожищенському будинку дитячої творчості.Сама назва фестивалю, який традиційно проводиться наприкінці різдвяних свят, задала тематику різножанрових творів: традиції і обряди України.Позмагатися за перемогу в конкурсі приїхали багато конкурсантів з різних куточків України.Варто зазначити, що квартет «АКВА» у складі:тавже не вперше бере участь у цьому конкурсі і цього річ достойно впоралися з конкуренцією.Вокал юних рожищанок оцінило журі конкурсу - у номінації «Естрадний вокал» у третій віковій категорії дівчата посіли І місце!Вихованок Рожищенського БДТ запросили на виступ у гала-концерті, де вони гідно виступили і ще раз продемонстрували свою майстерність.«Щиро дякуємо батькам:тата, які є надійною опорою та підтримкою наших вихованців. Окреме спасибі керівнику гуртка «Дизайн та конструювання легкого жіночого одягу»за дивовижно-колоритні костюми, від яких всі були в захваті, та методисту Рожищенського БДТза вишукані віночки. Особливі слова подяки - бабусі учасниць квартету, яка всю свою любов вклала у майстерні вишивки, які прикрашають сценічні костюми конкурсанток», - йдеться у дописі на сторінці Рожищенського БДТ.