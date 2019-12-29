Волинський квартет здобув перемогу на Всеукраїнському фестивалі естрадної пісні
Сьогодні, 21:56
Квартет «АКВА» з Рожища виборов перше місце на ХХІІІ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі естрадної пісні «Різдвяна зіронька 2020».
Фестиваль відбувався в місті Мукачево. Про це повідомляють у Рожищенському будинку дитячої творчості.
Сама назва фестивалю, який традиційно проводиться наприкінці різдвяних свят, задала тематику різножанрових творів: традиції і обряди України.
Позмагатися за перемогу в конкурсі приїхали багато конкурсантів з різних куточків України.
Варто зазначити, що квартет «АКВА» у складі: Світлани Поліщук, Анастасії Поліщук, Мирослави Пашковської та Софії Міненко вже не вперше бере участь у цьому конкурсі і цього річ достойно впоралися з конкуренцією.
Вокал юних рожищанок оцінило журі конкурсу - у номінації «Естрадний вокал» у третій віковій категорії дівчата посіли І місце!
Вихованок Рожищенського БДТ запросили на виступ у гала-концерті, де вони гідно виступили і ще раз продемонстрували свою майстерність.
«Щиро дякуємо батькам: Ірині Поліщук та В’ячеславу Поліщуку, Оксані Пашковській та Катерині Марчук, які є надійною опорою та підтримкою наших вихованців. Окреме спасибі керівнику гуртка «Дизайн та конструювання легкого жіночого одягу» Надії Семенюк за дивовижно-колоритні костюми, від яких всі були в захваті, та методисту Рожищенського БДТ Світлані Мурі за вишукані віночки. Особливі слова подяки - бабусі учасниць квартету Анастасії та Світлани Поліщук, Софії Григорівні, яка всю свою любов вклала у майстерні вишивки, які прикрашають сценічні костюми конкурсанток», - йдеться у дописі на сторінці Рожищенського БДТ.
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Фестиваль відбувався в місті Мукачево. Про це повідомляють у Рожищенському будинку дитячої творчості.
Сама назва фестивалю, який традиційно проводиться наприкінці різдвяних свят, задала тематику різножанрових творів: традиції і обряди України.
Позмагатися за перемогу в конкурсі приїхали багато конкурсантів з різних куточків України.
Варто зазначити, що квартет «АКВА» у складі: Світлани Поліщук, Анастасії Поліщук, Мирослави Пашковської та Софії Міненко вже не вперше бере участь у цьому конкурсі і цього річ достойно впоралися з конкуренцією.
Вокал юних рожищанок оцінило журі конкурсу - у номінації «Естрадний вокал» у третій віковій категорії дівчата посіли І місце!
Вихованок Рожищенського БДТ запросили на виступ у гала-концерті, де вони гідно виступили і ще раз продемонстрували свою майстерність.
«Щиро дякуємо батькам: Ірині Поліщук та В’ячеславу Поліщуку, Оксані Пашковській та Катерині Марчук, які є надійною опорою та підтримкою наших вихованців. Окреме спасибі керівнику гуртка «Дизайн та конструювання легкого жіночого одягу» Надії Семенюк за дивовижно-колоритні костюми, від яких всі були в захваті, та методисту Рожищенського БДТ Світлані Мурі за вишукані віночки. Особливі слова подяки - бабусі учасниць квартету Анастасії та Світлани Поліщук, Софії Григорівні, яка всю свою любов вклала у майстерні вишивки, які прикрашають сценічні костюми конкурсанток», - йдеться у дописі на сторінці Рожищенського БДТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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