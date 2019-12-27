Звільнити просто так не вийде: яким буде новий закон про працю





Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що, за чинним Трудовим кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе жодної матеріальної відповідальності за своє рішення, - пишуть



Натомість у ст. 35 нового закону йдеться про можливість звільняти за ініціативою роботодавця, але з поясненням причин.



"Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними та послідовними у стосунках з працівниками. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, – зазначив Милованов.



Міністр додав, що у новому законопроекті про працю пропонується зробити матеріальну компенсацію обов’язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств задля скорочення штату.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий закон про працю не дозволятиме роботодавцю звільняти працівника без виплати компенсації.Міністр розвитку економікиповідомив, що, за чинним Трудовим кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе жодної матеріальної відповідальності за своє рішення, - пишуть Факти. Натомість у ст. 35 нового закону йдеться про можливість звільняти за ініціативою роботодавця, але з поясненням причин."Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними та послідовними у стосунках з працівниками. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, – зазначив Милованов.Міністр додав, що у новому законопроекті про працю пропонується зробити матеріальну компенсацію обов’язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств задля скорочення штату.

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