Звільнити просто так не вийде: яким буде новий закон про працю
Сьогодні, 13:10
Новий закон про працю не дозволятиме роботодавцю звільняти працівника без виплати компенсації.
Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що, за чинним Трудовим кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе жодної матеріальної відповідальності за своє рішення, - пишуть Факти.
Натомість у ст. 35 нового закону йдеться про можливість звільняти за ініціативою роботодавця, але з поясненням причин.
"Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними та послідовними у стосунках з працівниками. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, – зазначив Милованов.
Міністр додав, що у новому законопроекті про працю пропонується зробити матеріальну компенсацію обов’язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств задля скорочення штату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що, за чинним Трудовим кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе жодної матеріальної відповідальності за своє рішення, - пишуть Факти.
Натомість у ст. 35 нового закону йдеться про можливість звільняти за ініціативою роботодавця, але з поясненням причин.
"Ми пропонуємо роботодавцям бути передбачуваними та послідовними у стосунках з працівниками. Причинами для звільнення за ініціативою роботодавця можуть бути підстави, прописані в трудовому договорі, – зазначив Милованов.
Міністр додав, що у новому законопроекті про працю пропонується зробити матеріальну компенсацію обов’язковою, а також заборонити фіктивні перетворення підприємств задля скорочення штату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україну повертається потепління, – синоптик
Сьогодні, 13:30
Звільнити просто так не вийде: яким буде новий закон про працю
Сьогодні, 13:10
У Володимирі мінівен збив пішохода та втік: деталі аварії
Сьогодні, 13:07
У центрі Луцька поліцейські затримали чоловіка з набоями
Сьогодні, 12:54
У селі на Волині відкрили новий садочок. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Медіа