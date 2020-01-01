Волинянам розповіли, чи обов'язково цілувати руку священника
Сьогодні, 17:30
Протоієрей Ігор Рябко розповів, чи обов'язково парафіяни мають цілувати хрест і руку священника, що їх благословляє.
Про це повідомляє Спілка православних журналістів.
За словами Ігора Рабка, після причастя, як тільки прийняли запивку, відразу можна цілувати і руку, і хрест, і ікони в храмі. Поцілунок – це зовнішній прояв нашої любові з Господу і благоговіння перед Ним. Цілуючи руку священика, парафіянин цілує руку Господа, що благословляє людину через священника, який є провідником Божої благодаті.
Він підкреслює, в богослужбовій традиції нічого про заборону цілування руки священика або ікон він не зустрічав.
"Подібна традиція склалася, треба думати, від почуття особливого благоговіння перед Таїнством Причастя і нічого поганого в цьому немає. Однак і богослужбових підстав для цього немає. Хочу зауважити, що священик сам після причастя цілує Престол і Євангеліє. Якщо служить архієрей, то цілують і хрест, і руку архієрея", - розповів протоієрей.
Якщо священик сказав не цілувати руку, то можна і не цілувати. Проте, щоб нікого не образити, краще зробити так, як кажуть.
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Про це повідомляє Спілка православних журналістів.
За словами Ігора Рабка, після причастя, як тільки прийняли запивку, відразу можна цілувати і руку, і хрест, і ікони в храмі. Поцілунок – це зовнішній прояв нашої любові з Господу і благоговіння перед Ним. Цілуючи руку священика, парафіянин цілує руку Господа, що благословляє людину через священника, який є провідником Божої благодаті.
Він підкреслює, в богослужбовій традиції нічого про заборону цілування руки священика або ікон він не зустрічав.
"Подібна традиція склалася, треба думати, від почуття особливого благоговіння перед Таїнством Причастя і нічого поганого в цьому немає. Однак і богослужбових підстав для цього немає. Хочу зауважити, що священик сам після причастя цілує Престол і Євангеліє. Якщо служить архієрей, то цілують і хрест, і руку архієрея", - розповів протоієрей.
Якщо священик сказав не цілувати руку, то можна і не цілувати. Проте, щоб нікого не образити, краще зробити так, як кажуть.
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Коментарі 1
ІСУСУ ХРИСТУ РУК НІХТО НЕ ЦІЛУВАВ.
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