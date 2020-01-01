Коли у селах Волині з'явиться 4G інтернет





Про це повідомила помічниця голови Нацкомісії Богдана Півень у Facebook, пише



"Інтенсивна робота над покращенням доступу до мобільного інтернету не вщухає. Комісією сьогодні на засіданні підтримано розроблений спільно з операторами детальний план заходів на найближчі місяці", – повідомила Півень.



Перші ліцензії на LTE планують ввести в дію 1 липня 2020 року. Вони запрацюють в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях. До кінця цього року хочуть впровадити 4G-900 по всій Україні.



За словами Богдани Півень, спочатку для переоформлення ліцензій мобільних операторів потрібно два рішення уряду – з приводу зміни плану використання радіочастот і з приводу розмірів оплати за ліцензії.



Після цього почнеться оброблення заяв про перерозподіл спектра, заяв на переоформлення, анулювання ліцензій, заяв на додаткові смуги радіочастот.



Технологія LTE 900 допоможе передавати дані із забезпеченням середньої швидкості не менш як 2 Мбіт/с. Протягом 30 місяців обіцяють впровадити технологію на міжнародних автомобільних дорогах, протягом 48 місяців – на національних.



За 24 місяці в Нацкомісії планують покрити кожен населений пункт, у якому проживає більш як 2 тисяч осіб, за умови покриття не менше, ніж 90% користувачів.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У трьох областях України, зокрема і на Волині, з 1 липня 2020 року планують розгорнути мережу 4G (LTE) у діапазоні 900 МГц.Про це повідомила помічниця голови Нацкомісіїу Facebook, пише "5 канал" "Інтенсивна робота над покращенням доступу до мобільного інтернету не вщухає. Комісією сьогодні на засіданні підтримано розроблений спільно з операторами детальний план заходів на найближчі місяці", – повідомила Півень.Перші ліцензії на LTE планують ввести в дію 1 липня 2020 року. Вони запрацюють в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях. До кінця цього року хочуть впровадити 4G-900 по всій Україні.За словами Богдани Півень, спочатку для переоформлення ліцензій мобільних операторів потрібно два рішення уряду – з приводу зміни плану використання радіочастот і з приводу розмірів оплати за ліцензії.Після цього почнеться оброблення заяв про перерозподіл спектра, заяв на переоформлення, анулювання ліцензій, заяв на додаткові смуги радіочастот.Технологія LTE 900 допоможе передавати дані із забезпеченням середньої швидкості не менш як 2 Мбіт/с. Протягом 30 місяців обіцяють впровадити технологію на міжнародних автомобільних дорогах, протягом 48 місяців – на національних.За 24 місяці в Нацкомісії планують покрити кожен населений пункт, у якому проживає більш як 2 тисяч осіб, за умови покриття не менше, ніж 90% користувачів.

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