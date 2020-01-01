Де на Волині не буде світла 24 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це йдеться на сайті "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 13:00
м. Володимир-Волинський вул. Сахарова
2. 13:00 - 16:00
м. Володимир-Волинський вул. Академіка Глушкова 46-56,
вул. Ковельська 265
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 Берестечківське СТ Берестечко ВУЖКГ ФОП Марчук І. М. м. Берестечко:
вул. Козацька, Шкільна, Гоголя, Нечая, Галана, Торгова, Пархоменка, Мічуріна,
Гагаріна.
Іваничівський район
1. 10:00-16:30
смт Іваничі вул.Дружби, вул.Мічуріна.
2 Л-1 від КТП-248 9:30-16:30 с.Бужанка вул.Миру (частково).
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 13:00
Відділ освіти і науки (шкільна майстреня), ССТ Бузаки (магазин), П-ць Литвин Сергій Адамович (торговий павільйон), ФОП Томась Світлана Микитівна с. Хотешів, вул.. Вигін, буд. 27-41А, вул.. Любомирка, вул. Підріччя, буд. 1- 12
2. 13:00 - 15:00
Відділ культури і туризму (бібліотека) с. Хотешів, вул. Вигін, буд. 2-25, вул. Любомирка
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ"Мелодія", ФОП Чирук А.В. Ковельське РЖКП №2, ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д., ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С., ТзОВ "Фармаком" КП Ковельська Техшкола ТСОУ, ФОП Вільчинський О.В., ФОП Крощук А.Є. Львівська залізниця, ФОП Наумук С.А. МП " Віка ", Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С., ФОП Данилюк О.О. ФОП Літвінчук В.О., Ф.о. Мажула В.В. ФОП Літот С.А., МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І., ФОП Літвінчук Н.В. ФОП Байчук А.В., ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф., ФОП Пеньковський О.М. ФОП Капітула М.П., ФОП Денищук Р.П. МП"Агротехсервіс", ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П., ФОП Шама Л.О. ФОП Бабич С.М., ТзОВ"Магістраль-Плюс ФОП Сарапін Я.М.,
м.Ковель, бульвар Л.Українки Привокзальна площа вул.Театральна
2. ПЛ-0,4кВ від КТП
№400 9:00-17:00 Ковельське УВКГ, ПТМ "Ковельтепло" Ковельське РЖКП №2, ФОП Гнатюк М.М. МПП "Віктор", БК "Рідня", ФОП Антонюк Я.І. ФОП Капітула М.П., ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут", ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд", ФОП Разумнікова С.О Дубівське СТ, ТзОВ "Електро", С/Р Дубове
м.Ковель, вул.Ватутіна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП
№210 9:00-17:00 Церква с.Доротище, Вол.дирекція УДППЗ С/Р Доротище, Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ "Вілена-М"
с.Доротище
4. ПЛ-0,4кВ від КТП
№417 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком., МПП "Роксолана" ФОП Хоменко А.В., Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс", ФОП М'якота О.Ф Ковельське МУВГ, ФОП Євдокимова Л,В, ФОП Дуда Т. М, МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І., Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д., ФОП Євдокімов В.А. ФОП Малькевич Г.Є, ФОП Пінчук Н.Л. ФОП Балицький С.І., ТзОВ "ВКП " Каскад " ТзОВ "С.В.С.", ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль, ФОП Степук О.М. ТзОВ "Волиньфарм", ФОП Колодійчук О.В. ФОП Євдокімов В.А.,ФОП Яскорський І Й Львівська залізниця,ФОП Прокоф'єва Т.Д. СБУ,Ковельське МТМО, ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Театральна, Косачів бульвар Л.Українки
5. ПС-110кВ «Вербка» (Л.89-08) 9:00-17:00 ФОП Стасюк В.І. ФОП Коцюбчик А.І. ФОП Царик М.Г. ФОП Денищук Р.П. ФОП Демчук Н.М. ФОП Мороз Л.В. ПАТ" Волиньгаз " ФОП Лисюк І.Г.
ФОП Солов"янчук О.Б ФОП Ясашний В.В. ФОП Лузіна Н.О. Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло" Ков.управління освіти вик.ком.Лікарня ст.Ковель Вол.дирекція УДППЗ ФОП Романюк П.Я. ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. ФОП Шава В.П. ПП "ШеТЛ" ФОП Спичак Т.М.
ПАТ"Укртелеком" РЖКП №1
ФОП Демчук М.О. ФОП Крощук М.К. ФОП Калівошко В.С. ФОП Бабич С.М. ФОП Захаревич С.А. ФОП Лисакова О.П.
м.Ковель, вул.Я.Мудрого, Сурікова, Стуса, Симоненка, Фестивальна, Б.Хмельницького, П.Могили, Грабовського, Суворова, Шишкіна, Лаховського, Достоєвського, Айвазовського
ТзОВ"Протектор" Церква Укр.Святотр. ФОП Маточкін В.Г. ОП Чибізов В.П. ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М. ФОП Грева І.В.ФО Хуршудян С. О. ТзОВ "АСТЕЛІТ" Ковельське УВКГ ФОП Кузьмик П.П. ФОП Дем'янчук Ю.В ФОП Кисляк Л.А. Церква ХВЕП
ВАТ"Волиньвтормет" ФОП Кондаревич А,Ф,
6. ПС-110кВ «Вербка» (Л.89-06) 9:00-17:00 Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В., Львівська залізниця, ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз", Церква с. Гішин, ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С., ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини, Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна", ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур", ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т., Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А., Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69, с. Бахів-2,
с. Дубове, с. Гішин,
с. Доротище, с. Заріччя,
с. Воля, с. Тойкут.
Локачинський район
1. 9:00-15:45
с.Дорогиничі вул.Набережна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП 306 Л-2 10:00-16:00 Магазин м Любомль вул Друхби Кібенка
2 КТП 17 л-2 10:00-16:00 с Бірки вул. Мічуріна
3 КТП 252л-1 10:00-16:00 Магазин с Нудижі вул. Центральна
4 КТП 250 10;00-16:00 с Крушинець вул. Лесі -Україрки
5 КТП 261 10:00-16:00 Магазин с Підманево
Любешівський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 10:00 - 15:40 ФОП Куницька Н.Н. с. Березичі
2 КТП-193 10:00 - 16:00 СГПП «Дружба», Любешівське ВЗ ВД УДППЗ с.Підкоромілля вул.Воз»єднання
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4кВ Л-2-ТП-13 9:00-17:00 м. Нововолинськ вул. Кільцева, Соборна 36-46,51-61
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
9
Л18-06
9:00-17:00
м.Рожище артсвердловина, майстерня, ГРП м.Рожище вул.Куліша, 26-115,
Шевченка, 107-144, Чехова, 13-30,
Лугова, 1-15, Шевченка, 83-
105.Лермонтова, К.Шолокадзе, 45-114, Лугова, пров.Луговий.
Старовижівський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10Л-93-01від ЛР- 62 10:00-16:00 Фермерське г-во «ХАНКО».В/Ч. Магазиин. с.Паридуби-повністю.
2 ПЛ-0.4 КТП-110 10:00-16:00 Фермерське г-во «Злагода» с.Паридуби.
3 ПЛ-0.4 КТП-45 10:00-16:00 с.Нова Вижва
вул.Лугова, Партизанська, .Міщанська.
4 ПЛ-0.4КТП-250 9:00-12:00 с.Ст. Гута
вул.Шевченко, Л.Українки, Молодіжна
5 ПЛ-0.4 КТП-259 13:00-16:00 Магазин с.Ст.Гута
вул.Заводська, Спортивна, .Жовтнева, Урочище Дубина
Турійський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 10:00-16:00 СГНП «Надія» - ферма с.Дольськ
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-70 10:00-16:00 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-57 Л-1 10:00-16:00 СКЗ с.Клюськ вул.Центральна
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Про це йдеться на сайті "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 13:00
м. Володимир-Волинський вул. Сахарова
2. 13:00 - 16:00
м. Володимир-Волинський вул. Академіка Глушкова 46-56,
вул. Ковельська 265
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 Берестечківське СТ Берестечко ВУЖКГ ФОП Марчук І. М. м. Берестечко:
вул. Козацька, Шкільна, Гоголя, Нечая, Галана, Торгова, Пархоменка, Мічуріна,
Гагаріна.
Іваничівський район
1. 10:00-16:30
смт Іваничі вул.Дружби, вул.Мічуріна.
2 Л-1 від КТП-248 9:30-16:30 с.Бужанка вул.Миру (частково).
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 13:00
Відділ освіти і науки (шкільна майстреня), ССТ Бузаки (магазин), П-ць Литвин Сергій Адамович (торговий павільйон), ФОП Томась Світлана Микитівна с. Хотешів, вул.. Вигін, буд. 27-41А, вул.. Любомирка, вул. Підріччя, буд. 1- 12
2. 13:00 - 15:00
Відділ культури і туризму (бібліотека) с. Хотешів, вул. Вигін, буд. 2-25, вул. Любомирка
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ"Мелодія", ФОП Чирук А.В. Ковельське РЖКП №2, ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д., ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С., ТзОВ "Фармаком" КП Ковельська Техшкола ТСОУ, ФОП Вільчинський О.В., ФОП Крощук А.Є. Львівська залізниця, ФОП Наумук С.А. МП " Віка ", Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С., ФОП Данилюк О.О. ФОП Літвінчук В.О., Ф.о. Мажула В.В. ФОП Літот С.А., МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І., ФОП Літвінчук Н.В. ФОП Байчук А.В., ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф., ФОП Пеньковський О.М. ФОП Капітула М.П., ФОП Денищук Р.П. МП"Агротехсервіс", ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П., ФОП Шама Л.О. ФОП Бабич С.М., ТзОВ"Магістраль-Плюс ФОП Сарапін Я.М.,
м.Ковель, бульвар Л.Українки Привокзальна площа вул.Театральна
2. ПЛ-0,4кВ від КТП
№400 9:00-17:00 Ковельське УВКГ, ПТМ "Ковельтепло" Ковельське РЖКП №2, ФОП Гнатюк М.М. МПП "Віктор", БК "Рідня", ФОП Антонюк Я.І. ФОП Капітула М.П., ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут", ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд", ФОП Разумнікова С.О Дубівське СТ, ТзОВ "Електро", С/Р Дубове
м.Ковель, вул.Ватутіна
3. ПЛ-0,4кВ від КТП
№210 9:00-17:00 Церква с.Доротище, Вол.дирекція УДППЗ С/Р Доротище, Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ "Вілена-М"
с.Доротище
4. ПЛ-0,4кВ від КТП
№417 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком., МПП "Роксолана" ФОП Хоменко А.В., Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Бізнес- Рейс", ФОП М'якота О.Ф Ковельське МУВГ, ФОП Євдокимова Л,В, ФОП Дуда Т. М, МПП " Сенсі"
ФОП Датієнко Т.І., Ф.о.Коренга Д.А.
ФОП Сікорська М.Д., ФОП Євдокімов В.А. ФОП Малькевич Г.Є, ФОП Пінчук Н.Л. ФОП Балицький С.І., ТзОВ "ВКП " Каскад " ТзОВ "С.В.С.", ФОП Хмелярський А.М.
ВАТ Райффайзен БанкАваль, ФОП Степук О.М. ТзОВ "Волиньфарм", ФОП Колодійчук О.В. ФОП Євдокімов В.А.,ФОП Яскорський І Й Львівська залізниця,ФОП Прокоф'єва Т.Д. СБУ,Ковельське МТМО, ПТМ"Ковельтепло"
м.Ковель, вул.Театральна, Косачів бульвар Л.Українки
5. ПС-110кВ «Вербка» (Л.89-08) 9:00-17:00 ФОП Стасюк В.І. ФОП Коцюбчик А.І. ФОП Царик М.Г. ФОП Денищук Р.П. ФОП Демчук Н.М. ФОП Мороз Л.В. ПАТ" Волиньгаз " ФОП Лисюк І.Г.
ФОП Солов"янчук О.Б ФОП Ясашний В.В. ФОП Лузіна Н.О. Церква Укр.Святотр.
ПТМ"Ковельтепло" Ков.управління освіти вик.ком.Лікарня ст.Ковель Вол.дирекція УДППЗ ФОП Романюк П.Я. ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г. ФОП Шава В.П. ПП "ШеТЛ" ФОП Спичак Т.М.
ПАТ"Укртелеком" РЖКП №1
ФОП Демчук М.О. ФОП Крощук М.К. ФОП Калівошко В.С. ФОП Бабич С.М. ФОП Захаревич С.А. ФОП Лисакова О.П.
м.Ковель, вул.Я.Мудрого, Сурікова, Стуса, Симоненка, Фестивальна, Б.Хмельницького, П.Могили, Грабовського, Суворова, Шишкіна, Лаховського, Достоєвського, Айвазовського
ТзОВ"Протектор" Церква Укр.Святотр. ФОП Маточкін В.Г. ОП Чибізов В.П. ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М. ФОП Грева І.В.ФО Хуршудян С. О. ТзОВ "АСТЕЛІТ" Ковельське УВКГ ФОП Кузьмик П.П. ФОП Дем'янчук Ю.В ФОП Кисляк Л.А. Церква ХВЕП
ВАТ"Волиньвтормет" ФОП Кондаревич А,Ф,
6. ПС-110кВ «Вербка» (Л.89-06) 9:00-17:00 Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В., Львівська залізниця, ФО Гурик,
ПАТ "Волиньгаз", Церква с. Гішин, ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С., ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,
ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини, Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,
ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",
ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна", ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,
Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур", ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т., Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,
Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А., Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69, с. Бахів-2,
с. Дубове, с. Гішин,
с. Доротище, с. Заріччя,
с. Воля, с. Тойкут.
Локачинський район
1. 9:00-15:45
с.Дорогиничі вул.Набережна
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 ЗТП 306 Л-2 10:00-16:00 Магазин м Любомль вул Друхби Кібенка
2 КТП 17 л-2 10:00-16:00 с Бірки вул. Мічуріна
3 КТП 252л-1 10:00-16:00 Магазин с Нудижі вул. Центральна
4 КТП 250 10;00-16:00 с Крушинець вул. Лесі -Україрки
5 КТП 261 10:00-16:00 Магазин с Підманево
Любешівський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 10:00 - 15:40 ФОП Куницька Н.Н. с. Березичі
2 КТП-193 10:00 - 16:00 СГПП «Дружба», Любешівське ВЗ ВД УДППЗ с.Підкоромілля вул.Воз»єднання
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4кВ Л-2-ТП-13 9:00-17:00 м. Нововолинськ вул. Кільцева, Соборна 36-46,51-61
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1
ПЛ-0,4 кВ КТП-476
9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2
ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477
9:00-17:00
м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-379
9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарник
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-154
9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.
с.Доросині, вул.Фріда
5
КТП-105
9:00-17:00
ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат
м.Рожище, пров.Мазепи.
6
КТП-109
9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7
КТП-2
9:00-17:00
Магазин с.Олександрівка
с.Олександрівка
8
КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
9
Л18-06
9:00-17:00
м.Рожище артсвердловина, майстерня, ГРП м.Рожище вул.Куліша, 26-115,
Шевченка, 107-144, Чехова, 13-30,
Лугова, 1-15, Шевченка, 83-
105.Лермонтова, К.Шолокадзе, 45-114, Лугова, пров.Луговий.
Старовижівський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-10Л-93-01від ЛР- 62 10:00-16:00 Фермерське г-во «ХАНКО».В/Ч. Магазиин. с.Паридуби-повністю.
2 ПЛ-0.4 КТП-110 10:00-16:00 Фермерське г-во «Злагода» с.Паридуби.
3 ПЛ-0.4 КТП-45 10:00-16:00 с.Нова Вижва
вул.Лугова, Партизанська, .Міщанська.
4 ПЛ-0.4КТП-250 9:00-12:00 с.Ст. Гута
вул.Шевченко, Л.Українки, Молодіжна
5 ПЛ-0.4 КТП-259 13:00-16:00 Магазин с.Ст.Гута
вул.Заводська, Спортивна, .Жовтнева, Урочище Дубина
Турійський район
№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що
вимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 10:00-16:00 СГНП «Надія» - ферма с.Дольськ
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-70 10:00-16:00 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-57 Л-1 10:00-16:00 СКЗ с.Клюськ вул.Центральна
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