Де на Волині не буде світла 24 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це йдеться на сайті "Волиньобленерго".1. 9:00 - 13:00м. Володимир-Волинський вул. Сахарова2. 13:00 - 16:00м. Володимир-Волинський вул. Академіка Глушкова 46-56,вул. Ковельська 2651. 9:00 – 17:00 Берестечківське СТ Берестечко ВУЖКГ ФОП Марчук І. М. м. Берестечко:вул. Козацька, Шкільна, Гоголя, Нечая, Галана, Торгова, Пархоменка, Мічуріна,Гагаріна.1. 10:00-16:30смт Іваничі вул.Дружби, вул.Мічуріна.2 Л-1 від КТП-248 9:30-16:30 с.Бужанка вул.Миру (частково).1. 09:30 – 13:00Відділ освіти і науки (шкільна майстреня), ССТ Бузаки (магазин), П-ць Литвин Сергій Адамович (торговий павільйон), ФОП Томась Світлана Микитівна с. Хотешів, вул.. Вигін, буд. 27-41А, вул.. Любомирка, вул. Підріччя, буд. 1- 122. 13:00 - 15:00Відділ культури і туризму (бібліотека) с. Хотешів, вул. Вигін, буд. 2-25, вул. ЛюбомиркаВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00ТзОВ"Мелодія", ФОП Чирук А.В. Ковельське РЖКП №2, ФОП Кушнирук В.М. ФОП Гальчун В.Д., ФОП Одайник Г.С.ФОП Чернецький О.С., ТзОВ "Фармаком" КП Ковельська Техшкола ТСОУ, ФОП Вільчинський О.В., ФОП Крощук А.Є. Львівська залізниця, ФОП Наумук С.А. МП " Віка ", Ковельський ринокФОП Кавас В.С., ФОП Данилюк О.О. ФОП Літвінчук В.О., Ф.о. Мажула В.В. ФОП Літот С.А., МПП "Нептун"ФОП Мазур І.І., ФОП Літвінчук Н.В. ФОП Байчук А.В., ФОП Кривошук О.І.ФОП Олексюк Н .Ф., ФОП Пеньковський О.М. ФОП Капітула М.П., ФОП Денищук Р.П. МП"Агротехсервіс", ФОП Рябчук В.К.ФОП Лисакова О.П., ФОП Шама Л.О. ФОП Бабич С.М., ТзОВ"Магістраль-Плюс ФОП Сарапін Я.М.,м.Ковель, бульвар Л.Українки Привокзальна площа вул.Театральна2. ПЛ-0,4кВ від КТП№400 9:00-17:00 Ковельське УВКГ, ПТМ "Ковельтепло" Ковельське РЖКП №2, ФОП Гнатюк М.М. МПП "Віктор", БК "Рідня", ФОП Антонюк Я.І. ФОП Капітула М.П., ФОП Чабан Р.М.КП "Волиньпобут", ОСБКЖБ "Едем"ТзОВ "Ковельагробуд", ФОП Разумнікова С.О Дубівське СТ, ТзОВ "Електро", С/Р Дубовем.Ковель, вул.Ватутіна3. ПЛ-0,4кВ від КТП№210 9:00-17:00 Церква с.Доротище, Вол.дирекція УДППЗ С/Р Доротище, Ковельське МТМОПАТ" Волиньгаз ", ТзОВ "Вілена-М"с.Доротище4. ПЛ-0,4кВ від КТП№417 9:00-17:00 Ков.управління освіти вик.ком., МПП "Роксолана" ФОП Хоменко А.В., Ковельське РЖКП №2ТзОВ "Бізнес- Рейс", ФОП М'якота О.Ф Ковельське МУВГ, ФОП Євдокимова Л,В, ФОП Дуда Т. М, МПП " Сенсі"ФОП Датієнко Т.І., Ф.о.Коренга Д.А.ФОП Сікорська М.Д., ФОП Євдокімов В.А. ФОП Малькевич Г.Є, ФОП Пінчук Н.Л. ФОП Балицький С.І., ТзОВ "ВКП " Каскад " ТзОВ "С.В.С.", ФОП Хмелярський А.М.ВАТ Райффайзен БанкАваль, ФОП Степук О.М. ТзОВ "Волиньфарм", ФОП Колодійчук О.В. ФОП Євдокімов В.А.,ФОП Яскорський І Й Львівська залізниця,ФОП Прокоф'єва Т.Д. СБУ,Ковельське МТМО, ПТМ"Ковельтепло"м.Ковель, вул.Театральна, Косачів бульвар Л.Українки5. ПС-110кВ «Вербка» (Л.89-08) 9:00-17:00 ФОП Стасюк В.І. ФОП Коцюбчик А.І. ФОП Царик М.Г. ФОП Денищук Р.П. ФОП Демчук Н.М. ФОП Мороз Л.В. ПАТ" Волиньгаз " ФОП Лисюк І.Г.ФОП Солов"янчук О.Б ФОП Ясашний В.В. ФОП Лузіна Н.О. Церква Укр.Святотр.ПТМ"Ковельтепло" Ков.управління освіти вик.ком.Лікарня ст.Ковель Вол.дирекція УДППЗ ФОП Романюк П.Я. ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г. ФОП Шава В.П. ПП "ШеТЛ" ФОП Спичак Т.М.ПАТ"Укртелеком" РЖКП №1ФОП Демчук М.О. ФОП Крощук М.К. ФОП Калівошко В.С. ФОП Бабич С.М. ФОП Захаревич С.А. ФОП Лисакова О.П.м.Ковель, вул.Я.Мудрого, Сурікова, Стуса, Симоненка, Фестивальна, Б.Хмельницького, П.Могили, Грабовського, Суворова, Шишкіна, Лаховського, Достоєвського, АйвазовськогоТзОВ"Протектор" Церква Укр.Святотр. ФОП Маточкін В.Г. ОП Чибізов В.П. ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М. ФОП Грева І.В.ФО Хуршудян С. О. ТзОВ "АСТЕЛІТ" Ковельське УВКГ ФОП Кузьмик П.П. ФОП Дем'янчук Ю.В ФОП Кисляк Л.А. Церква ХВЕПВАТ"Волиньвтормет" ФОП Кондаревич А,Ф,6. ПС-110кВ «Вербка» (Л.89-06) 9:00-17:00 Станція луківництва, ФОП Подляшаник Я. В., Львівська залізниця, ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз", Церква с. Гішин, ФОП Ткачук В. В., ФОП Денисюк Л. С., ТзОВ "Брума", Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М", Ковельське П-во вет. медицини, Церква с. Заріччя, ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В., СТзОВ "Ватутіна", ФГ "Несухоїжі", ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ, Ковельське СЛАТ "Тур", ВКПП "Агропромтехцентр", ФОП Семенюк П. Т., Ф. О. Бойчук О. П., Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І., ФОП Марчук О. А., Ф. О. Тимошик В. В. м. Ковель, вул. Ватутіна, 69, с. Бахів-2,с. Дубове, с. Гішин,с. Доротище, с. Заріччя,с. Воля, с. Тойкут.1. 9:00-15:45с.Дорогиничі вул.НабережнаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ЗТП 306 Л-2 10:00-16:00 Магазин м Любомль вул Друхби Кібенка2 КТП 17 л-2 10:00-16:00 с Бірки вул. Мічуріна3 КТП 252л-1 10:00-16:00 Магазин с Нудижі вул. Центральна4 КТП 250 10;00-16:00 с Крушинець вул. Лесі -Україрки5 КТП 261 10:00-16:00 Магазин с ПідманевоЛюбешівський район№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 10:00 - 15:40 ФОП Куницька Н.Н. с. Березичі2 КТП-193 10:00 - 16:00 СГПП «Дружба», Любешівське ВЗ ВД УДППЗ с.Підкоромілля вул.Воз»єднанняМаневицький районВимкнень споживачів не заплановано.місто Нововолинськ№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0.4кВ Л-2-ТП-13 9:00-17:00 м. Нововолинськ вул. Кільцева, Соборна 36-46,51-61Ратнівський районВимкнень споживачів не заплановано.Рожищенський район№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюютьсяПЛ-0,4 кВ КТП-4769:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.ПЛ-0,4 кВ ЩТП-4779:00-17:00м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.ХмельницькогоПЛ-0,4 кВ КТП-3799:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар свинарникПЛ-0,4 кВ КТП-1549:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, ФОП Вавренчук Р.В.с.Доросині, вул.ФрідаКТП-1059:00-17:00ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськоматм.Рожище, пров.Мазепи.КТП-1099:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45КТП-29:00-17:00Магазин с.Олександрівкас.ОлександрівкаКТП-39:00-17:00с.ПідліскиЛ18-069:00-17:00м.Рожище артсвердловина, майстерня, ГРП м.Рожище вул.Куліша, 26-115,Шевченка, 107-144, Чехова, 13-30,Лугова, 1-15, Шевченка, 83-105.Лермонтова, К.Шолокадзе, 45-114, Лугова, пров.Луговий.Старовижівський район№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-10Л-93-01від ЛР- 62 10:00-16:00 Фермерське г-во «ХАНКО».В/Ч. Магазиин. с.Паридуби-повністю.2 ПЛ-0.4 КТП-110 10:00-16:00 Фермерське г-во «Злагода» с.Паридуби.3 ПЛ-0.4 КТП-45 10:00-16:00 с.Нова Вижвавул.Лугова, Партизанська, .Міщанська.4 ПЛ-0.4КТП-250 9:00-12:00 с.Ст. Гутавул.Шевченко, Л.Українки, Молодіжна5 ПЛ-0.4 КТП-259 13:00-16:00 Магазин с.Ст.Гутавул.Заводська, Спортивна, .Жовтнева, Урочище ДубинаТурійський район№ п/ п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), щовимикається Запланований час перерви електро- постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 10:00-16:00 СГНП «Надія» - ферма с.Дольськ2 ПЛ-0,4 кВ КТП-70 10:00-16:00 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі3 ПЛ-0,4 кВ КТП-57 Л-1 10:00-16:00 СКЗ с.Клюськ вул.Центральна