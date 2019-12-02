Мода на етно: засновник «Едельвіки» розповість свою історію успіху





Громадянський Рух «СВІДОМІ» у межах проєкту «Школа свідомого громадянина» запрошує лучан та гостей міста на зустріч з головою правління «Едельвіки» – Юрієм Переходьком, інформує ІА



Вона відбудеться 29 січня у Палаці культури о 18:00 годині.



Зокрема, Юрій Переходько розповість, як підприємству вдалося досягти такого результату, як успішно будувати текстильний бізнесу Луцьку і як розвивати моду на українське, реально заробляючи на цьому.



За найкращі запитання учасники отримають подарунки. Зауважують, кількість місць обмежена. Вхід вільний.



Реєстрація за посиланням або за номерами: (099) 215 50 75 (068) 215 70 75.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Едельвіка» – феномен Луцька. Це підприємство стало флагманом у галузі етномоди у сегменті масмаркету, докорінно змінивши свої процеси і бізнес-модель. Їхні вишиванки полонять простори України і не тільки, а ескізи нещадно копіюються конкурентами.Громадянський Рух «СВІДОМІ» у межах проєкту «Школа свідомого громадянина» запрошує лучан та гостей міста на зустріч з головою правління «Едельвіки» –, інформує ІА "Конкурент". Вона відбудеться 29 січня у Палаці культури о 18:00 годині.Зокрема, Юрій Переходько розповість, як підприємству вдалося досягти такого результату, як успішно будувати текстильний бізнесу Луцьку і як розвивати моду на українське, реально заробляючи на цьому.За найкращі запитання учасники отримають подарунки. Зауважують, кількість місць обмежена. Вхід вільний.Реєстрація заабо за номерами: (099) 215 50 75 (068) 215 70 75.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію