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Мода на етно: засновник «Едельвіки» розповість свою історію успіху

Мода на етно: засновник «Едельвіки» розповість свою історію успіху
«Едельвіка» – феномен Луцька. Це підприємство стало флагманом у галузі етномоди у сегменті масмаркету, докорінно змінивши свої процеси і бізнес-модель. Їхні вишиванки полонять простори України і не тільки, а ескізи нещадно копіюються конкурентами.

Громадянський Рух «СВІДОМІ» у межах проєкту «Школа свідомого громадянина» запрошує лучан та гостей міста на зустріч з головою правління «Едельвіки» – Юрієм Переходьком, інформує ІА "Конкурент".

Вона відбудеться 29 січня у Палаці культури о 18:00 годині.

Зокрема, Юрій Переходько розповість, як підприємству вдалося досягти такого результату, як успішно будувати текстильний бізнесу Луцьку і як розвивати моду на українське, реально заробляючи на цьому.

За найкращі запитання учасники отримають подарунки. Зауважують, кількість місць обмежена. Вхід вільний.

Реєстрація за посиланням або за номерами: (099) 215 50 75 (068) 215 70 75.

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Теги: Едельвіка, Луцьк, зустріч, брендовий одяг, етно
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