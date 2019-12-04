Підопічна саундпродюсера з Волині візьме участь у відборі на «Євробачення»





Дівчина є підопічною саундпродюсера, музиканта, уродженця Ковеля Романа Черенова на псевдо Morphom, - пише



Європейський конкурс Jerry Heil планує підкорювати з композицією «VEGAN».



22 січня організатори пісенного конкурсу «Євробачення» провели жеребкування серед співаків. Таким чином, 8 лютого дівчина виступить під номером 2.



Роман Черенов під час жеребкування у складі команди підтримував Jerry Heil і його можна було побачити у сюжеті «СТБ» під час інтерв'ю дівчини.



«08/02 півфінал Євробачення. Тепер ви знаєте, за який номер голосувати», – написав у своєму сторіз в Instagram Роман.



Для Morphom – це вже не перша співпраця з учасниками «Євробачення». У травні 2017 року він виступив з Джамалою у фіналі «Євробачення» з презентацією спільної роботи «Заманили», де Morphom виступив ще й саундпродюсером треку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співачка Jerry Heil виступить у відборі пісенного конкурсу «Євробачення».Дівчина є підопічною саундпродюсера, музиканта, уродженця Ковеляна псевдо Morphom, - пише "Район. Ковель" Європейський конкурс Jerry Heil планує підкорювати з композицією «VEGAN».22 січня організатори пісенного конкурсу «Євробачення» провели жеребкування серед співаків. Таким чином, 8 лютого дівчина виступить під номером 2.Роман Черенов під час жеребкування у складі команди підтримував Jerry Heil і його можна було побачити у сюжеті «СТБ» під час інтерв'ю дівчини.«08/02 півфінал Євробачення. Тепер ви знаєте, за який номер голосувати», – написав у своєму сторіз в Instagram Роман.Для Morphom – це вже не перша співпраця з учасниками «Євробачення». У травні 2017 року він виступив зу фіналі «Євробачення» з презентацією спільної роботи «Заманили», де Morphom виступив ще й саундпродюсером треку.

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