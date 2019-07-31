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У Польщі загинув молодий заробітчанин з Волині

У Польщі загинув молодий заробітчанин з Волині
На будівництві у Вроцлаві загинув заробітчанин з Волині.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили знайомі загиблого.

Чоловіку було 23 роки, він проживав у селі Діброва Ківерцівського району. У загиблого залишилося двоє дітей.

Як стало відомо, нещасний випадок стався 2 січня близько 13 години на будівельному майданчику неподалік Лесниці. Там двоє працівників постраждали внаслідок удару електричного струму. Аварія сталася під час вивантаження будівельних матеріалів.

На місце прибула екстрена медична допомога. Також прилетів вертоліт швидкої допомоги, який забрав постраждалих до госпіталю.

Як пише inpoland, тривала реанімація одного з постраждалих працівників не принесла очікуваного результату. Лікар, присутній на місці, констатував смерть 22-річного волинянина. Другого чоловіка швидка допомога доставила до лікарні. Зараз він бореться за своє життя.

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Теги: Польща, заробітки, загибель, Волинь, село Діброва
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