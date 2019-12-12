У Луцьку завтра, 25 січня, прощатимуться із Миколою Сорочуком
Сьогодні, 13:30
Завтра, 25 січня, Луцьк попрощається зі старшим солдатом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади із села Лище Миколою Сорочуком, який загинув 22 січня під Маріуполем від кулі снайпера.
Про це повідомив голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев.
Прощальна панахида розпочнеться об 11:00 в Кафедральному соборі Святої Троїці міста Луцька.
О 12-й годині на Театральному майдані відбудеться громадська панахида.
Поховають Героя на Алеї Слави кладовища села Гаразджа.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколу Сорочука провели жалобну лінійку.
Також учора, 23 січня, заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося у місті Маріуполь Донецької області.
Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.
Сьогодні, 24 січня, траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука зустріли на межі Рівненської та Волинської областей, а згодом повезли до рідної домівки у селі Лище.
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Про це повідомив голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев.
Прощальна панахида розпочнеться об 11:00 в Кафедральному соборі Святої Троїці міста Луцька.
О 12-й годині на Театральному майдані відбудеться громадська панахида.
Поховають Героя на Алеї Слави кладовища села Гаразджа.
Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.
23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколу Сорочука провели жалобну лінійку.
Також учора, 23 січня, заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося у місті Маріуполь Донецької області.
Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.
Сьогодні, 24 січня, траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука зустріли на межі Рівненської та Волинської областей, а згодом повезли до рідної домівки у селі Лище.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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