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У Луцьку завтра, 25 січня, прощатимуться із Миколою Сорочуком

У Луцьку завтра, 25 січня, прощатимуться із Миколою Сорочуком
Завтра, 25 січня, Луцьк попрощається зі старшим солдатом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади із села Лище Миколою Сорочуком, який загинув 22 січня під Маріуполем від кулі снайпера.

Про це повідомив голова Луцької райдержадміністрації Тарас Яковлев.

Прощальна панахида розпочнеться об 11:00 в Кафедральному соборі Святої Троїці міста Луцька.

О 12-й годині на Театральному майдані відбудеться громадська панахида.

Поховають Героя на Алеї Слави кладовища села Гаразджа.

Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.

23 січня у селі Лище Луцького району у пам'ять про загиблого бійця Миколу Сорочука провели жалобну лінійку.

Також учора, 23 січня, заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося у місті Маріуполь Донецької області.

Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.

Сьогодні, 24 січня, траурний кортеж з тілом Миколи Сорочука зустріли на межі Рівненської та Волинської областей, а згодом повезли до рідної домівки у селі Лище.

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Теги: Микола Сорочук, прощання, Луцьк, похорон, Герой, ООС, війна
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