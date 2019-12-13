Викрадену деревину з Рівненщини знайшли на Волині
Сьогодні, 15:20
Поліцейські розшукали на Волині викрадену деревину в Зарічненському районі.
Самовільну порубку сосни поблизу села Кухітська Воля Зарічненського району виявив учора, 23 січня, лісничий Острівського лісництва, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці встановила, що невідомі особи незаконно зрізали 26 дерев в одному з кварталів. У результаті проведених розшукових заходів поліцейські Зарічненського відділення поліції спільно із військовослужбовцями Нацгвардії виявили викрадене на території домогосподарства, де облаштована пилорама, на хуторі Скоморохи у Волинській області.
Зі слів власника, 46-річного приватного підприємця, двоє невідомих привезли йому розпиляну деревину, походження якої йому невідоме.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом незаконної порубки лісу за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України, чотири метри кубічних деревини вилучили та доставили на відповідальне зберігання в Острівське лісництво. Слідчі підготували клопотання до суду про накладення на неї арешту. Слідчі дії тривають.
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Самовільну порубку сосни поблизу села Кухітська Воля Зарічненського району виявив учора, 23 січня, лісничий Острівського лісництва, - інформує ГУНП у Рівненській області.
Слідчо-оперативна група на місці встановила, що невідомі особи незаконно зрізали 26 дерев в одному з кварталів. У результаті проведених розшукових заходів поліцейські Зарічненського відділення поліції спільно із військовослужбовцями Нацгвардії виявили викрадене на території домогосподарства, де облаштована пилорама, на хуторі Скоморохи у Волинській області.
Зі слів власника, 46-річного приватного підприємця, двоє невідомих привезли йому розпиляну деревину, походження якої йому невідоме.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за фактом незаконної порубки лісу за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України, чотири метри кубічних деревини вилучили та доставили на відповідальне зберігання в Острівське лісництво. Слідчі підготували клопотання до суду про накладення на неї арешту. Слідчі дії тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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