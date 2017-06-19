вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через витік на мережі частина Луцька залашилася без тепла

Через витік на мережі частина Луцька залашилася без тепла
Через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Відродження, 15 шість будинків на проспекті Відродження та один будинок на вулиці Січовій залишаються без опалення.

Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".

Витік на тепловій мережі стався ввечері 24 січня. Це спричинило відключення тепла для усіх будинків, що отримували його від цієї котельні.

З 5:00 25 січня роботу котельні відновили, а послугу з централізованого опалення відновили для всіх споживачів окрім 6 багатоквартирних житлових будинків та Луцької міської клінічної лікарні.

Близько 9 години ранку 25 січня послугу відновили для Луцької міської клінічної лікарні. Аварійна служба підприємства продовжує роботи з відновлення опалення для будинків на проспекті Відродження, 7, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а та на вул. Січовій, 2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: котельня, відключення, Відродження, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Людина, яка збила український літак під Тегераном, перебуває у в’язниці – МЗС Ірану
Сьогодні, 11:23
Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки*
Сьогодні, 10:56
Через витік на мережі частина Луцька залашилася без тепла
Сьогодні, 10:20
Великомучениці Тетяни: що варто і чого не можна робити 25 січня
Сьогодні, 09:55
У Волинську ОДА шукають нового керівника апарату: зарплата і обов’язки
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
У Луцьку відключать старі аварійні котельні У Луцьку відключать старі аварійні котельні
19 червень, 2017, 10:00
У Луцьку 22 січня на шести вулицях не буде світла У Луцьку 22 січня на шести вулицях не буде світла
21 січень, 19:00
40 луцьких будинків залишаться без електропостачання 40 луцьких будинків залишаться без електропостачання
12 січень, 23:23
У Луцьку 11 січня мешканці 15 вулиць сидітимуть без світла У Луцьку 11 січня мешканці 15 вулиць сидітимуть без світла
10 січень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Людина, яка збила український літак під Тегераном, перебуває у в’язниці – МЗС Ірану
Сьогодні, 11:23
 0
Протягом вихідних у «Там Тамі» – знижки*
Сьогодні, 10:56
 0
Через витік на мережі частина Луцька залашилася без тепла
Сьогодні, 10:20
 0
Великомучениці Тетяни: що варто і чого не можна робити 25 січня
Сьогодні, 09:55
 0
У Волинську ОДА шукають нового керівника апарату: зарплата і обов’язки
Сьогодні, 09:03
 0
Медіа
відео
1/8