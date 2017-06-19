Через витік на мережі частина Луцька залашилася без тепла

Через витік на тепловій мережі котельні на вулиці Відродження, 15 шість будинків на проспекті Відродження та один будинок на вулиці Січовій залишаються без опалення.Про це повідомляє ДКП "Луцьктепло".Витік на тепловій мережі стався ввечері 24 січня. Це спричинило відключення тепла для усіх будинків, що отримували його від цієї котельні.З 5:00 25 січня роботу котельні відновили, а послугу з централізованого опалення відновили для всіх споживачів окрім 6 багатоквартирних житлових будинків та Луцької міської клінічної лікарні.Близько 9 години ранку 25 січня послугу відновили для Луцької міської клінічної лікарні. Аварійна служба підприємства продовжує роботи з відновлення опалення для будинків на проспекті Відродження, 7, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а та на вул. Січовій, 2.