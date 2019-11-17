Які помилки найчастіше здійснюють досвідчені водії на дорозі
Сьогодні, 02:12
Видання Твоя МАШИНА назвало п’ять головних помилок, які найчастіше здійснюють досвідчені водії.
Досвідчені водії часто відволікаються від дороги на телефон. Нерідко автолюбителі дозволяють собі розмовляти без спеціальних пристроїв і навіть відповідають на СМС-повідомлення або спілкуються в соціальних мережах. Це дуже небезпечно. Фахівці рекомендують використовувати пристрої Hands Free і зосередитися на управлінні автомобілем.
Другою поширеною помилкою є недотримання дистанції. Нерідко автолюбителі ігнорують правила дотримання дистанції за транспортом, що рухається попереду. Надмірно впевнені в собі водії сподіваються на свою реакцію і майстерність, яке зазвичай з’являється на 5-6 рік водіння.
В період міжсезоння проявляється недостатня увага до оптики і лобового скла. Забруднені фари урізують довжину пучка світла, й інші водії не побачать світлового сигналу, що не дозволить здійснити своєчасне гальмування. Лобове скло необхідно очищати як зовні, так і зсередини, оскільки забруднення заломлює світло і знижує оглядовість як днем, так і вночі.
Безтурботне ставлення проявляється і до тиску в шинах. Відвідуючи шиномонтаж, водії накачують значення рекомендовані виробником, проте при настанні холодів тиск знижується. Коли стовпчик термометра починає різко опускатися вниз, варто озброїтися насосом і перевірити тиск в колесах, а при необхідності підкачати їх до рекомендованих значень.
Ще однією типовою помилкою є швидка їзда по дорозі з поганим покриттям. Впевненість в тому, що підвіска впорається з усіма ямами і вибоїнами вкрай негативно відбивається на стані автомобіля. Перш за все, страждають колісні диски, гума, і ступичні підшипники. Підсумком таких поїздок стають серйозні поломки, а також передчасне технічне обслуговування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Досвідчені водії часто відволікаються від дороги на телефон. Нерідко автолюбителі дозволяють собі розмовляти без спеціальних пристроїв і навіть відповідають на СМС-повідомлення або спілкуються в соціальних мережах. Це дуже небезпечно. Фахівці рекомендують використовувати пристрої Hands Free і зосередитися на управлінні автомобілем.
Другою поширеною помилкою є недотримання дистанції. Нерідко автолюбителі ігнорують правила дотримання дистанції за транспортом, що рухається попереду. Надмірно впевнені в собі водії сподіваються на свою реакцію і майстерність, яке зазвичай з’являється на 5-6 рік водіння.
В період міжсезоння проявляється недостатня увага до оптики і лобового скла. Забруднені фари урізують довжину пучка світла, й інші водії не побачать світлового сигналу, що не дозволить здійснити своєчасне гальмування. Лобове скло необхідно очищати як зовні, так і зсередини, оскільки забруднення заломлює світло і знижує оглядовість як днем, так і вночі.
Безтурботне ставлення проявляється і до тиску в шинах. Відвідуючи шиномонтаж, водії накачують значення рекомендовані виробником, проте при настанні холодів тиск знижується. Коли стовпчик термометра починає різко опускатися вниз, варто озброїтися насосом і перевірити тиск в колесах, а при необхідності підкачати їх до рекомендованих значень.
Ще однією типовою помилкою є швидка їзда по дорозі з поганим покриттям. Впевненість в тому, що підвіска впорається з усіма ямами і вибоїнами вкрай негативно відбивається на стані автомобіля. Перш за все, страждають колісні диски, гума, і ступичні підшипники. Підсумком таких поїздок стають серйозні поломки, а також передчасне технічне обслуговування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Які помилки найчастіше здійснюють досвідчені водії на дорозі
Сьогодні, 02:12
Волинський історик опублікував фото старовинної церкви
Сьогодні, 01:03
26 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Ківерцях перевіряли неблагополучні сім'ї
25 січень, 23:23
У Борисполі перевірятимуть пасажирів, які прилетіли з Китаю
25 січень, 22:33
Медіа