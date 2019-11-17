Які помилки найчастіше здійснюють досвідчені водії на дорозі





Досвідчені водії часто відволікаються від дороги на телефон. Нерідко автолюбителі дозволяють собі розмовляти без спеціальних пристроїв і навіть відповідають на СМС-повідомлення або спілкуються в соціальних мережах. Це дуже небезпечно. Фахівці рекомендують використовувати пристрої Hands Free і зосередитися на управлінні автомобілем.



Другою поширеною помилкою є недотримання дистанції. Нерідко автолюбителі ігнорують правила дотримання дистанції за транспортом, що рухається попереду. Надмірно впевнені в собі водії сподіваються на свою реакцію і майстерність, яке зазвичай з’являється на 5-6 рік водіння.



В період міжсезоння проявляється недостатня увага до оптики і лобового скла. Забруднені фари урізують довжину пучка світла, й інші водії не побачать світлового сигналу, що не дозволить здійснити своєчасне гальмування. Лобове скло необхідно очищати як зовні, так і зсередини, оскільки забруднення заломлює світло і знижує оглядовість як днем, так і вночі.



Безтурботне ставлення проявляється і до тиску в шинах. Відвідуючи шиномонтаж, водії накачують значення рекомендовані виробником, проте при настанні холодів тиск знижується. Коли стовпчик термометра починає різко опускатися вниз, варто озброїтися насосом і перевірити тиск в колесах, а при необхідності підкачати їх до рекомендованих значень.



Ще однією типовою помилкою є швидка їзда по дорозі з поганим покриттям. Впевненість в тому, що підвіска впорається з усіма ямами і вибоїнами вкрай негативно відбивається на стані автомобіля. Перш за все, страждають колісні диски, гума, і ступичні підшипники. Підсумком таких поїздок стають серйозні поломки, а також передчасне технічне обслуговування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Видання Твоя МАШИНА назвало п’ять головних помилок, які найчастіше здійснюють досвідчені водії.Досвідчені водії часто відволікаються від дороги на телефон. Нерідко автолюбителі дозволяють собі розмовляти без спеціальних пристроїв і навіть відповідають на СМС-повідомлення або спілкуються в соціальних мережах. Це дуже небезпечно. Фахівці рекомендують використовувати пристрої Hands Free і зосередитися на управлінні автомобілем.Другою поширеною помилкою є недотримання дистанції. Нерідко автолюбителі ігнорують правила дотримання дистанції за транспортом, що рухається попереду. Надмірно впевнені в собі водії сподіваються на свою реакцію і майстерність, яке зазвичай з’являється на 5-6 рік водіння.В період міжсезоння проявляється недостатня увага до оптики і лобового скла. Забруднені фари урізують довжину пучка світла, й інші водії не побачать світлового сигналу, що не дозволить здійснити своєчасне гальмування. Лобове скло необхідно очищати як зовні, так і зсередини, оскільки забруднення заломлює світло і знижує оглядовість як днем, так і вночі.Безтурботне ставлення проявляється і до тиску в шинах. Відвідуючи шиномонтаж, водії накачують значення рекомендовані виробником, проте при настанні холодів тиск знижується. Коли стовпчик термометра починає різко опускатися вниз, варто озброїтися насосом і перевірити тиск в колесах, а при необхідності підкачати їх до рекомендованих значень.Ще однією типовою помилкою є швидка їзда по дорозі з поганим покриттям. Впевненість в тому, що підвіска впорається з усіма ямами і вибоїнами вкрай негативно відбивається на стані автомобіля. Перш за все, страждають колісні диски, гума, і ступичні підшипники. Підсумком таких поїздок стають серйозні поломки, а також передчасне технічне обслуговування.

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