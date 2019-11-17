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Які помилки найчастіше здійснюють досвідчені водії на дорозі

Які помилки найчастіше здійснюють досвідчені водії на дорозі
Видання Твоя МАШИНА назвало п’ять головних помилок, які найчастіше здійснюють досвідчені водії.

Досвідчені водії часто відволікаються від дороги на телефон. Нерідко автолюбителі дозволяють собі розмовляти без спеціальних пристроїв і навіть відповідають на СМС-повідомлення або спілкуються в соціальних мережах. Це дуже небезпечно. Фахівці рекомендують використовувати пристрої Hands Free і зосередитися на управлінні автомобілем.

Другою поширеною помилкою є недотримання дистанції. Нерідко автолюбителі ігнорують правила дотримання дистанції за транспортом, що рухається попереду. Надмірно впевнені в собі водії сподіваються на свою реакцію і майстерність, яке зазвичай з’являється на 5-6 рік водіння.

В період міжсезоння проявляється недостатня увага до оптики і лобового скла. Забруднені фари урізують довжину пучка світла, й інші водії не побачать світлового сигналу, що не дозволить здійснити своєчасне гальмування. Лобове скло необхідно очищати як зовні, так і зсередини, оскільки забруднення заломлює світло і знижує оглядовість як днем, так і вночі.

Безтурботне ставлення проявляється і до тиску в шинах. Відвідуючи шиномонтаж, водії накачують значення рекомендовані виробником, проте при настанні холодів тиск знижується. Коли стовпчик термометра починає різко опускатися вниз, варто озброїтися насосом і перевірити тиск в колесах, а при необхідності підкачати їх до рекомендованих значень.

Ще однією типовою помилкою є швидка їзда по дорозі з поганим покриттям. Впевненість в тому, що підвіска впорається з усіма ямами і вибоїнами вкрай негативно відбивається на стані автомобіля. Перш за все, страждають колісні диски, гума, і ступичні підшипники. Підсумком таких поїздок стають серйозні поломки, а також передчасне технічне обслуговування.

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Теги: авто, дорога, водій, помилка
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