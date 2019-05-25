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У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь

У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь
Психологиня Марина Пахачук 2-го лютого о 18:00 проведе лекцію на тему "Чому важливо досліджувати власний рід?" у Молодіжному центрі Волині за адресою: Градний узвіз, 5.

Лекцію проводитиме Марина Пахачук – психологня, екофасилітаторка, системна розстановниця, на цей момент проходить навчання психотерапії в гештальт-підході (ВТПП), – повідомляють організатори.

На зустрічі можна дізнатися як на людей впливає 7 попередніх поколінь. Це 126 людей із різним впливом: як позитивним, так і негативним. Важливо акцентувати увагу, що рід «впливає», а не «визначає» наше життя. Особливо, коли ми можемо свідомо обирати цей вплив.

Організатори запрошують на зустріч, де за допомогою теорії та методології сучасного підходу з психології - системних розстановок, ви дізнаєтесь:

- хто входить в сімейну систему;
- три основних закони сімейної системи: ієрархії, приналежності, «давати – брати»
- що таке «переплетіння», його особливості та вплив на членів родової системи;
- синдром «річниці»;
- трансгенераційна травма (між поколіннями);
- травми української нації;
- як досліджувати свій рід (особливі характеристики);
- як сімейна система впливає на вашу роботу (бізнес), фінансовий потік ;
- як системні розстановки допомагають налагоджувати «збій» системи.

У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь


"На зустрічі буде ознайомча практична частина. Адже говорити про системні розстановки і не дати відчути їх дію – це, як розповідати про смачний торт і не дати спробувати." - стверджує Марина Пахачук.

Реєстрація за посиланням.
Деталі ТУТ.

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Теги: Луцьк, лекція, родовід, дослідження
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