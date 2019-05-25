У Луцьку розповідатимуть про вплив на долю людини семи попередніх поколінь

Марина Пахачук 2-го лютого о 18:00 проведе лекцію на тему "Чому важливо досліджувати власний рід?" у Молодіжному центрі Волині за адресою: Градний узвіз, 5.



Лекцію проводитиме Марина Пахачук – психологня, екофасилітаторка, системна розстановниця, на цей момент проходить навчання психотерапії в гештальт-підході (ВТПП), – повідомляють організатори.



На зустрічі можна дізнатися як на людей впливає 7 попередніх поколінь. Це 126 людей із різним впливом: як позитивним, так і негативним. Важливо акцентувати увагу, що рід «впливає», а не «визначає» наше життя. Особливо, коли ми можемо свідомо обирати цей вплив.



Організатори запрошують на зустріч, де за допомогою теорії та методології сучасного підходу з психології - системних розстановок, ви дізнаєтесь:



- хто входить в сімейну систему;

- три основних закони сімейної системи: ієрархії, приналежності, «давати – брати»

- що таке «переплетіння», його особливості та вплив на членів родової системи;

- синдром «річниці»;

- трансгенераційна травма (між поколіннями);

- травми української нації;

- як досліджувати свій рід (особливі характеристики);

- як сімейна система впливає на вашу роботу (бізнес), фінансовий потік ;

- як системні розстановки допомагають налагоджувати «збій» системи.







"На зустрічі буде ознайомча практична частина. Адже говорити про системні розстановки і не дати відчути їх дію – це, як розповідати про смачний торт і не дати спробувати." - стверджує Марина Пахачук.



Реєстрація за посиланням.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Психологиня2-го лютого о 18:00 проведе лекцію на тему "Чому важливо досліджувати власний рід?" у Молодіжному центрі Волині за адресою: Градний узвіз, 5.Лекцію проводитиме– психологня, екофасилітаторка, системна розстановниця, на цей момент проходить навчання психотерапії в гештальт-підході (ВТПП), – повідомляють організатори.На зустрічі можна дізнатися як на людей впливає 7 попередніх поколінь. Це 126 людей із різним впливом: як позитивним, так і негативним. Важливо акцентувати увагу, що рід «впливає», а не «визначає» наше життя. Особливо, коли ми можемо свідомо обирати цей вплив.Організатори запрошують на зустріч, де за допомогою теорії та методології сучасного підходу з психології - системних розстановок, ви дізнаєтесь:- хто входить в сімейну систему;- три основних закони сімейної системи: ієрархії, приналежності, «давати – брати»- що таке «переплетіння», його особливості та вплив на членів родової системи;- синдром «річниці»;- трансгенераційна травма (між поколіннями);- травми української нації;- як досліджувати свій рід (особливі характеристики);- як сімейна система впливає на вашу роботу (бізнес), фінансовий потік ;- як системні розстановки допомагають налагоджувати «збій» системи."На зустрічі буде ознайомча практична частина. Адже говорити про системні розстановки і не дати відчути їх дію – це, як розповідати про смачний торт і не дати спробувати." - стверджує Марина Пахачук.Деталі ТУТ

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