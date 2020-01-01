Де на Волині не буде світла 28 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".1. 9:00 - 17:00с. Березовичі, вул.: Яворівська2. 9:00 - 17:00м. Володимир-Волинський, вул.: Ак. Глушкова.1. 9:00-17:00Берестечківська міська радаВідділ культуриПідприємство "Укрпошта"ДВТП ВолиньфармПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяФОП Музика М.П.ФОП Котик О.О.Свято-Троїцька громада УПЦ м. Берестечко:вул. Набережнавул. Шевченка,вул. Горького,вул. Б. Хмельницькоговул. Незалежності,вул. Водна1. 10:00–16:00ТзОВ «Мірмекс», ПБФ «Незабудка»Школа №2, ФОП МазурокМТС, ФОП Стуга, КиївстарФОП Фісаюк, ДПРЧ-5 смт. Іваничі, вул. Будівельна, вул. Заводська, вул. Єрьоміна, вул. Шевченка, вул. Лелюкова, вул. Підцерква1 РУ-0,4 ЗТП-216 09:30 – 17:00 ВУЖКГ (скважина)Філія „К-К райавтодор”П-ць Пасічко Анатолій ФедоровичК-К Райспоживспілка (кафе «Ренета»)П-ць Луцик Петро ПетровичП-ць Богач Валентин Анатол.П-ць Оксенюк Марія Ів.П-ць Войчик Віталій СтепановичФОП Колошук Ігор Федорович м. К-Каширський,вул.. Промислова, 1-36,вул.Ковельська 28-54вул.Торгова 24-37вул.Матросова 11-23вул.Поліська 1-152 ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-154 13:00 – 15:00 Відділ освіти і науки (скважина)с. Нові Червища (побутові споживачі не знеструмлюються)3 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-68 9:40-17:00 П-ць Ніщик Аркадій Анатол.Міське споживче товариствос.Раків-Ліс вул.Довга Нива 1-324. 9:40-17:00П-ць Жук Віталій Івановичс.Раків-Ліс вул.Зарічня 1-231. 09:00-17:00КТП-554 с.ЛичкиКіверцівське сільське споживче товариство КТП-554 с.Личкивул.Жовтнева, 28-54/парні/,33-57/непарні/, с.Личкивуд.Жовтнева,2-26/парні/,1-31/непарні/2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 09:00-12:30 КТП-295 смт.ЦуманьПрАТ "ВОПАС "ФОП Мороз Михайло МихайловичФОП Макара Алла СтепанівнаСелищна рада ЦуманьФОП Януль Світлана ОлександрівнаУДППЗ "Укрпошта"Цуманське споживче товариство КТП-295 смт.Цуманьвул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5вул.Мирна,4-12,ПЛ-0,4 кВ від КТП-288 09:00-17:00КТП-288Відділ освіти Ківерцівської РДАКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Олицьке споживче товариствоФОП Мельник Олександр СергійовичСелищна рада смт.Олика КТП-288вул. О.Денисюка, с. Мительно1. ПЛ-0.4кВ від КТП №6429:00-17:00 с.Зелена2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №4449:00-17:00 ФОП Романюк Н.В., Ковельське РЖКП №2ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ТзОВ "Бізнес- Рейс"КП"Злагода", Рел.гр.свящ.Анатолія ВатутінаФОП Возняк Р.А., ФОП Майданський І.О.Ф.О.Русакова Р.Р.м.Ковель, вул.Брестська,вул.Ватутіна, вул.Драй-Хмари3. ПЛ-0.4кВ від КТП №4459:00-17:00 Ф.О. Нечипорук В.МКовельська оптово-торгова базаПП "Приватбуд"м.Ковель, вул.Ватутіна4.9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен"Ковельське МТМО, СТзОВ "Білашівське"СФГ "Голд ленд", ФОП Димчук О. О.С/Р Білашів, Церква с.ПерковичіЦерква с.Білашів, Ковельське РайвоЦерква ХВЕП, ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗ, СТ "Каскад-Плюс"ФОП Димчук О. О., ПАТ"Ковельмолоко"ФОП Чих В.Я.с.Білашівс.Засмикис.Грушівкас.Перковичіс.Іванівка5. ПЛ-10кВ Л.16-05(ТП-123, ТП-67,ТП-386, ТП-554,ТП-59, ТП-68,ТП-69, ТП-109,ТП-70)9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей", СТзОВ"Лан"Львівська залізниця, Ковельське РайвоЦерква с.М.Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМОВол.дирекція УДППЗ, Ковельське МТМОФОП Орлюк А.О., С/Р ПоповичіПАТ"Ковельмолоко", Церква с.В.Порськс.Малий Порськ,с.Великий Порськ,с.Борщівка,с.СвидникиВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-10 Л-31-01 від к.8 ЗТП-466 до ЛР-60 9:30-16:00 ТОВ «Лісок», Церква с. Великий Омеляник, ТзОВ "ЗАБІЯКА", ОК "Масив "Шевченка", ФОП Забіяка Сергій Володимирович, ФОП Аршулік Валентина Михайлівна, СВК "УРОЖАЙ" – ж/б. с. Забороль, вул. Луцька, Володимирська, Миру, ЛісоваВ. Омеляник, вул. Набережна, Нагірна, Володимирська2 ПЛ-10 кВ Л-81 від ЛР-245 (КТП-161,167,421,ЗТП-105м) 09:00 – 16:00 ПП "Вотранс", ФОП Воробей Л.В., ПП "КАЛИНА",ФОП Дорощук В.Ф., ФОП Лобарчук Р.М. с. Підгайці вул. Колгоспна, Надстирна, 1-10, Бутирська,Верхня, Дубнівська (непарні номери ліва сторона), Гоголя, Ювілейна, Дубнівська, 18-58 (права сторона від вул. Колгоспної до Верхньої)1. 9:00-17:00с. Підманево2. 9:00-17:00Магазин с. Зачернеччя1 ЩТП-333 10:00-12:00 с. Вітуле, вул. Молодіжна (частково)2 ЩТП-338 12:50-14:00 с. М. Глуша, вул. Вишнева, Берегова, Л. Українки3 ЩТП-318 14:30-17:00 с. В. Глуша, вул. Польова, Янівка (частково)4 ПЛ 0,4 кВ Л-2 від КТП-258 10:00-17:00 с. Седлище, вул. Вільхівка, Ранкова, 8 Березня5 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-60 10:00-17:00 ФАП, побут с. Седлище, вул. В. Григорука (частково),Маневицький районВимкнень споживачів не заплановано.місто НововолинськВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-457 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.10 Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, майстерня, ГРП м.Рожище вул.Куліша, 26-115, Шевченка, 107-144, Чехова, 13-30, Лугова, 1-15, Шевченка, 83-105.Лермонтова, К.Шолокадзе, 45-114, Лугова, пров.Луговий.11 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)с.Линівка (повністю)с.Малинівка (повністю)Мар’янівка (повністю)1 ПЛ-0,4 КТП-3 9:00-17:00 Р-відділ поліції,пожежна,ФОП Болотюк смт Стара ВижваПушкіна,Гоголя,Л-Українки,2 ПЛ-0,4 КТП-38 9:00-17:00 смт Стара ВижваФранка,Незалежності,Коцюбинського,Лугова3 ПЛ-10 Л-27-03 від ЛР-95 9:00-17:00 с С.Галина Воля, Рудка, Хотівель-повністюс Нова Вижва- частково 1-ша,2-га Воля1 ПЛ-0,4 кВКТП-35 10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб с.Туропин2 ПЛ-0,4 кВКТП-70 10:00-16:30 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі3 ПЛ-0,4 кВКТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище4 ПЛ-0,4 кВЩТП-4 10:00-13:00 с.Кульчин