Де на Волині не буде світла 28 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Березовичі, вул.: Яворівська
2. 9:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський, вул.: Ак. Глушкова.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Берестечківська міська рада
Відділ культури
Підприємство "Укрпошта"
ДВТП Волиньфарм
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ФОП Музика М.П.
ФОП Котик О.О.
Свято-Троїцька громада УПЦ м. Берестечко:
вул. Набережна
вул. Шевченка,
вул. Горького,
вул. Б. Хмельницького
вул. Незалежності,
вул. Водна
Іваничівський район
1. 10:00–16:00
ТзОВ «Мірмекс», ПБФ «Незабудка»
Школа №2, ФОП Мазурок
МТС, ФОП Стуга, Київстар
ФОП Фісаюк, ДПРЧ-5 смт. Іваничі, вул. Будівельна, вул. Заводська, вул. Єрьоміна, вул. Шевченка, вул. Лелюкова, вул. Підцерква
Камінь-Каширський район
1 РУ-0,4 ЗТП-216 09:30 – 17:00 ВУЖКГ (скважина)
Філія „К-К райавтодор”
П-ць Пасічко Анатолій Федорович
К-К Райспоживспілка (кафе «Ренета»)
П-ць Луцик Петро Петрович
П-ць Богач Валентин Анатол.
П-ць Оксенюк Марія Ів.
П-ць Войчик Віталій Степанович
ФОП Колошук Ігор Федорович м. К-Каширський,
вул.. Промислова, 1-36,
вул.Ковельська 28-54
вул.Торгова 24-37
вул.Матросова 11-23
вул.Поліська 1-15
2 ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-154 13:00 – 15:00 Відділ освіти і науки (скважина)
с. Нові Червища (побутові споживачі не знеструмлюються)
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-68 9:40-17:00 П-ць Ніщик Аркадій Анатол.
Міське споживче товариство
с.Раків-Ліс вул.Довга Нива 1-32
4. 9:40-17:00
П-ць Жук Віталій Іванович
с.Раків-Ліс вул.Зарічня 1-23
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
КТП-554 с.Лички
Ківерцівське сільське споживче товариство КТП-554 с.Лички
вул.Жовтнева, 28-54/парні/,33-57/непарні/, с.Лички
вуд.Жовтнева,2-26/парні/,1-31/непарні/
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 09:00-12:30 КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Мороз Михайло Михайлович
ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань
ФОП Януль Світлана Олександрівна
УДППЗ "Укрпошта"
Цуманське споживче товариство КТП-295 смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5
вул.Мирна,4-12,
ПЛ-0,4 кВ від КТП-288 09:00-17:00
КТП-288
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
ФОП Мельник Олександр Сергійович
Селищна рада смт.Олика КТП-288
вул. О.Денисюка, с. Мительно
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП №642
9:00-17:00 с.Зелена
2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №444
9:00-17:00 ФОП Романюк Н.В., Ковельське РЖКП №2
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ТзОВ "Бізнес- Рейс"
КП"Злагода", Рел.гр.свящ.Анатолія Ватутіна
ФОП Возняк Р.А., ФОП Майданський І.О.
Ф.О.Русакова Р.Р.
м.Ковель, вул.Брестська,
вул.Ватутіна, вул.Драй-Хмари
3. ПЛ-0.4кВ від КТП №445
9:00-17:00 Ф.О. Нечипорук В.М
Ковельська оптово-торгова база
ПП "Приватбуд"
м.Ковель, вул.Ватутіна
4.
9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО, СТзОВ "Білашівське"
СФГ "Голд ленд", ФОП Димчук О. О.
С/Р Білашів, Церква с.Перковичі
Церква с.Білашів, Ковельське Райво
Церква ХВЕП, ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ, СТ "Каскад-Плюс"
ФОП Димчук О. О., ПАТ"Ковельмолоко"
ФОП Чих В.Я.
с.Білашів
с.Засмики
с.Грушівка
с.Перковичі
с.Іванівка
5. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей", СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця, Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ, Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О., С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко", Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1 ПЛ-10 Л-31-01 від к.8 ЗТП-466 до ЛР-60 9:30-16:00 ТОВ «Лісок», Церква с. Великий Омеляник, ТзОВ "ЗАБІЯКА", ОК "Масив "Шевченка", ФОП Забіяка Сергій Володимирович, ФОП Аршулік Валентина Михайлівна, СВК "УРОЖАЙ" – ж/б. с. Забороль, вул. Луцька, Володимирська, Миру, Лісова
В. Омеляник, вул. Набережна, Нагірна, Володимирська
2 ПЛ-10 кВ Л-81 від ЛР-245 (КТП-161,167,421,ЗТП-105м) 09:00 – 16:00 ПП "Вотранс", ФОП Воробей Л.В., ПП "КАЛИНА",
ФОП Дорощук В.Ф., ФОП Лобарчук Р.М. с. Підгайці вул. Колгоспна, Надстирна, 1-10, Бутирська,Верхня, Дубнівська (непарні номери ліва сторона), Гоголя, Ювілейна, Дубнівська, 18-58 (права сторона від вул. Колгоспної до Верхньої)
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Підманево
2. 9:00-17:00
Магазин с. Зачернеччя
Любешівський район
1 ЩТП-333 10:00-12:00 с. Вітуле, вул. Молодіжна (частково)
2 ЩТП-338 12:50-14:00 с. М. Глуша, вул. Вишнева, Берегова, Л. Українки
3 ЩТП-318 14:30-17:00 с. В. Глуша, вул. Польова, Янівка (частково)
4 ПЛ 0,4 кВ Л-2 від КТП-258 10:00-17:00 с. Седлище, вул. Вільхівка, Ранкова, 8 Березня
5 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-60 10:00-17:00 ФАП, побут с. Седлище, вул. В. Григорука (частково),
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.
6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка
8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.
10 Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, майстерня, ГРП м.Рожище вул.Куліша, 26-115, Шевченка, 107-144, Чехова, 13-30, Лугова, 1-15, Шевченка, 83-105.Лермонтова, К.Шолокадзе, 45-114, Лугова, пров.Луговий.
11 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-0,4 КТП-3 9:00-17:00 Р-відділ поліції,пожежна,ФОП Болотюк смт Стара Вижва
Пушкіна,Гоголя,Л-Українки,
2 ПЛ-0,4 КТП-38 9:00-17:00 смт Стара Вижва
Франка,Незалежності,Коцюбинського,Лугова
3 ПЛ-10 Л-27-03 від ЛР-95 9:00-17:00 с С.Галина Воля, Рудка, Хотівель-повністю
с Нова Вижва- частково 1-ша,2-га Воля
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-35 10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб с.Туропин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-70 10:00-16:30 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище
4 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-4 10:00-13:00 с.Кульчин
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Березовичі, вул.: Яворівська
2. 9:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський, вул.: Ак. Глушкова.
Горохівський район
1. 9:00-17:00
Берестечківська міська рада
Відділ культури
Підприємство "Укрпошта"
ДВТП Волиньфарм
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
ФОП Музика М.П.
ФОП Котик О.О.
Свято-Троїцька громада УПЦ м. Берестечко:
вул. Набережна
вул. Шевченка,
вул. Горького,
вул. Б. Хмельницького
вул. Незалежності,
вул. Водна
Іваничівський район
1. 10:00–16:00
ТзОВ «Мірмекс», ПБФ «Незабудка»
Школа №2, ФОП Мазурок
МТС, ФОП Стуга, Київстар
ФОП Фісаюк, ДПРЧ-5 смт. Іваничі, вул. Будівельна, вул. Заводська, вул. Єрьоміна, вул. Шевченка, вул. Лелюкова, вул. Підцерква
Камінь-Каширський район
1 РУ-0,4 ЗТП-216 09:30 – 17:00 ВУЖКГ (скважина)
Філія „К-К райавтодор”
П-ць Пасічко Анатолій Федорович
К-К Райспоживспілка (кафе «Ренета»)
П-ць Луцик Петро Петрович
П-ць Богач Валентин Анатол.
П-ць Оксенюк Марія Ів.
П-ць Войчик Віталій Степанович
ФОП Колошук Ігор Федорович м. К-Каширський,
вул.. Промислова, 1-36,
вул.Ковельська 28-54
вул.Торгова 24-37
вул.Матросова 11-23
вул.Поліська 1-15
2 ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-154 13:00 – 15:00 Відділ освіти і науки (скважина)
с. Нові Червища (побутові споживачі не знеструмлюються)
3 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-68 9:40-17:00 П-ць Ніщик Аркадій Анатол.
Міське споживче товариство
с.Раків-Ліс вул.Довга Нива 1-32
4. 9:40-17:00
П-ць Жук Віталій Іванович
с.Раків-Ліс вул.Зарічня 1-23
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00
КТП-554 с.Лички
Ківерцівське сільське споживче товариство КТП-554 с.Лички
вул.Жовтнева, 28-54/парні/,33-57/непарні/, с.Лички
вуд.Жовтнева,2-26/парні/,1-31/непарні/
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 09:00-12:30 КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС "
ФОП Мороз Михайло Михайлович
ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань
ФОП Януль Світлана Олександрівна
УДППЗ "Укрпошта"
Цуманське споживче товариство КТП-295 смт.Цумань
вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5
вул.Мирна,4-12,
ПЛ-0,4 кВ від КТП-288 09:00-17:00
КТП-288
Відділ освіти Ківерцівської РДА
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Олицьке споживче товариство
ФОП Мельник Олександр Сергійович
Селищна рада смт.Олика КТП-288
вул. О.Денисюка, с. Мительно
Ковельський район
1. ПЛ-0.4кВ від КТП №642
9:00-17:00 с.Зелена
2. ПЛ-0.4кВ від ЗТП №444
9:00-17:00 ФОП Романюк Н.В., Ковельське РЖКП №2
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", ТзОВ "Бізнес- Рейс"
КП"Злагода", Рел.гр.свящ.Анатолія Ватутіна
ФОП Возняк Р.А., ФОП Майданський І.О.
Ф.О.Русакова Р.Р.
м.Ковель, вул.Брестська,
вул.Ватутіна, вул.Драй-Хмари
3. ПЛ-0.4кВ від КТП №445
9:00-17:00 Ф.О. Нечипорук В.М
Ковельська оптово-торгова база
ПП "Приватбуд"
м.Ковель, вул.Ватутіна
4.
9:00-17:00 СТзОВ "Білашівське", ФГ "Аюлен"
Ковельське МТМО, СТзОВ "Білашівське"
СФГ "Голд ленд", ФОП Димчук О. О.
С/Р Білашів, Церква с.Перковичі
Церква с.Білашів, Ковельське Райво
Церква ХВЕП, ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ, СТ "Каскад-Плюс"
ФОП Димчук О. О., ПАТ"Ковельмолоко"
ФОП Чих В.Я.
с.Білашів
с.Засмики
с.Грушівка
с.Перковичі
с.Іванівка
5. ПЛ-10кВ Л.16-05
(ТП-123, ТП-67,
ТП-386, ТП-554,
ТП-59, ТП-68,
ТП-69, ТП-109,
ТП-70)
9:00-17:00 ТзОВ "В.Прометей", СТзОВ"Лан"
Львівська залізниця, Ковельське Райво
Церква с.М.Порськ, Голобське споживче товариство, Ковельське МТМО
Вол.дирекція УДППЗ, Ковельське МТМО
ФОП Орлюк А.О., С/Р Поповичі
ПАТ"Ковельмолоко", Церква с.В.Порськ
с.Малий Порськ,
с.Великий Порськ,
с.Борщівка,
с.Свидники
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1 ПЛ-10 Л-31-01 від к.8 ЗТП-466 до ЛР-60 9:30-16:00 ТОВ «Лісок», Церква с. Великий Омеляник, ТзОВ "ЗАБІЯКА", ОК "Масив "Шевченка", ФОП Забіяка Сергій Володимирович, ФОП Аршулік Валентина Михайлівна, СВК "УРОЖАЙ" – ж/б. с. Забороль, вул. Луцька, Володимирська, Миру, Лісова
В. Омеляник, вул. Набережна, Нагірна, Володимирська
2 ПЛ-10 кВ Л-81 від ЛР-245 (КТП-161,167,421,ЗТП-105м) 09:00 – 16:00 ПП "Вотранс", ФОП Воробей Л.В., ПП "КАЛИНА",
ФОП Дорощук В.Ф., ФОП Лобарчук Р.М. с. Підгайці вул. Колгоспна, Надстирна, 1-10, Бутирська,Верхня, Дубнівська (непарні номери ліва сторона), Гоголя, Ювілейна, Дубнівська, 18-58 (права сторона від вул. Колгоспної до Верхньої)
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с. Підманево
2. 9:00-17:00
Магазин с. Зачернеччя
Любешівський район
1 ЩТП-333 10:00-12:00 с. Вітуле, вул. Молодіжна (частково)
2 ЩТП-338 12:50-14:00 с. М. Глуша, вул. Вишнева, Берегова, Л. Українки
3 ЩТП-318 14:30-17:00 с. В. Глуша, вул. Польова, Янівка (частково)
4 ПЛ 0,4 кВ Л-2 від КТП-258 10:00-17:00 с. Седлище, вул. Вільхівка, Ранкова, 8 Березня
5 ПЛ 0,4 кВ Л-1 від КТП-60 10:00-17:00 ФАП, побут с. Седлище, вул. В. Григорука (частково),
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка, Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса, Б.Хмельницького
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка кіоск с.Копачівка вул.Першотравнева, 22-38, Набережна, 1-19.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-130 9:00-17:00 с.Копачівка піцерія, церква, контора, відділення зв’язку, кіоски, АТС, спортзал, с.Копачівка вул. Центральна, Ювілейна,2-28.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка, вул.Польова, Ювілейна, 5-27.
6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34, Островського,1-45
7 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка
8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
9 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.
10 Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артсвердловина, майстерня, ГРП м.Рожище вул.Куліша, 26-115, Шевченка, 107-144, Чехова, 13-30, Лугова, 1-15, Шевченка, 83-105.Лермонтова, К.Шолокадзе, 45-114, Лугова, пров.Луговий.
11 Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю) с.Трилісці (повністю)
с.Линівка (повністю)
с.Малинівка (повністю)
Мар’янівка (повністю)
Старовижівський район
1 ПЛ-0,4 КТП-3 9:00-17:00 Р-відділ поліції,пожежна,ФОП Болотюк смт Стара Вижва
Пушкіна,Гоголя,Л-Українки,
2 ПЛ-0,4 КТП-38 9:00-17:00 смт Стара Вижва
Франка,Незалежності,Коцюбинського,Лугова
3 ПЛ-10 Л-27-03 від ЛР-95 9:00-17:00 с С.Галина Воля, Рудка, Хотівель-повністю
с Нова Вижва- частково 1-ша,2-га Воля
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-35 10:00-16:30 ФОП Несторук, Шудрук – магазин, школа, їдальня, ФАП, пошта, церква, СКЗ, клуб с.Туропин
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-70 10:00-16:30 Туличівська с/р - клуб с.Радовичі
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-124 10:00-16:30 Перевалівська с/р – клуб, церква с.Торговище
4 ПЛ-0,4 кВ
ЩТП-4 10:00-13:00 с.Кульчин
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Де на Волині не буде світла 28 січня
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