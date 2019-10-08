У 2020 році планують відновити понад 233 кілометри волинської траси

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує до 2020 року відновити до 6,5 тисячі кілометрів доріг державного значення, які знаходяться в аварійному стані.У переліку доріг, які підлягають ремонту, є й волинська траса Доманове-Ковель.Про це заявив голова "Укравтодору", - пише УНІАН."Цього року буде наймасштабніше будівництво доріг за всі роки незалежності України. У нас три сценарії. Перший, це виключно кошти дорожнього фонду, що дозволить відновити 2500 кілометрів місцевих доріг і 1345 кілометрів доріг держзначення. Другий сценарій – Дорожній фонд плюс залучення кредитного фінансування під держгарантії. Вірогідність цього сценарію дуже велика. Це дозволить відновити 2500 кілометрів місцевих доріг і близько 3000 кілометрів доріг держзначення. Третій сценарій – це Дорожній фонд, фінансування під держгарантії плюс додаткові джерела фінансування з держбюджету. Це дозволить відновити 2500 кілометрів місцевих доріг та близько 3975 кілометрів доріг держзначення", - сказав він.Так, згідно планів, у 2020 році дорожники планують поремонтувати 233,4 кілометра дороги Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці – Тереблече.Крім цього, дорожнє покриття хочуть відновити на дорогах: Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (через Вінницю - 275,1 кілометра), Київ - Харків - Довжанський (на місто Ростов-на-Дону - 98 кілометрів), Харків – у напрямку Сімферополя (90,4 кілометра), Старобільськ - Новоайдар - Щастя - КПВВ "Станиця Луганська" (172,5 кілометра), Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (172,5 кілометра), Київ - Знам'янка (74 кілометрів), Мукачево - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів (91,3 кілометра), Дніпро - Миколаїв (через р. Кривий Ріг - 129,8 кілометра), Львів - Самбір - Ужгород (143,6 кілометра), Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань (Тальне – Звенигородка - 180,4 кілометра), Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя (99,5 кілометра), Василівка - Бердянськ (123 кілометри), Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (146,8 кілометра), Татарів - Косів - Коломия - Борщів - Кам'янець-Подільський (116,8 кілометра).