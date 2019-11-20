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Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО

Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Четверо волинян нагородили державними нагородами.

Про це стало відомо під час оперативної наради 28 січня за участю голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка, - інформує пресслужба Волинської ОДА.

Зокрема указом президента присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» Гливі Анатолію Миколайовичу, директорові - художньому керівнику Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

Окрім цього, з нагоди Дня працівників сільського господарства оголосили подяку прем’єр-міністра України:

Мазуренку Ярославу Альбіновичу, керівникові департаменту аграрного виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Волинь-зерно-продукт»;

Самонюк Вірі Олександрівні - головному зоотехніку товариства з обмеженою відповідальністю імені Лесі Українки Ковельського району;

Громадській організації «Братство бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан» в особі голови Дмитрука Володимира Антоновича.

На завершення голова облдержадміністрації побажав нагородженим волинянам, надалі працювати на розвиток та процвітання нашого краю.

Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО
Волинян відзначили державними нагородами. ФОТО

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Теги: нагороди, Волинь
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