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У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води

У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води
Мешканці вулиць Садова, Лісова та Шкільна (частково) в селі Лище останніми роками стикалися з проблемою «іржавої» питної води.

Про це пишуть на сайті підгайцівської ОТГ.

З метою зниження вмісту заліза у ній, а, відтак, покращення якості Підгайцівською сільською радою закуплено фільтри комплексної очистки води Ecosoft. Роботи з встановлення та введенню в експлуатацію обладнання, загальною вартістю майже 84 тисячі гривень, завершені в повному обсязі.

Згідно досліджень, проведених Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України, вода, що постачається домоволодінням вказаних вулиць, після встановлення фільтрів відповідає всім санітарним нормам.

У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води
У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води
У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води
У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води
У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води

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Теги: лище, вода
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