У волинському селі встановили обладнання для знезалізнення води





Про це



З метою зниження вмісту заліза у ній, а, відтак, покращення якості Підгайцівською сільською радою закуплено фільтри комплексної очистки води Ecosoft. Роботи з встановлення та введенню в експлуатацію обладнання, загальною вартістю майже 84 тисячі гривень, завершені в повному обсязі.



Згідно досліджень, проведених Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України, вода, що постачається домоволодінням вказаних вулиць, після встановлення фільтрів відповідає всім санітарним нормам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці вулиць Садова, Лісова та Шкільна (частково) в селі Лище останніми роками стикалися з проблемою «іржавої» питної води.Про це пишуть на сайті підгайцівської ОТГ.З метою зниження вмісту заліза у ній, а, відтак, покращення якості Підгайцівською сільською радою закуплено фільтри комплексної очистки води Ecosoft. Роботи з встановлення та введенню в експлуатацію обладнання, загальною вартістю майже 84 тисячі гривень, завершені в повному обсязі.Згідно досліджень, проведених Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України, вода, що постачається домоволодінням вказаних вулиць, після встановлення фільтрів відповідає всім санітарним нормам.

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