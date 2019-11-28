Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО





В актовій залі ліцею до присутніх звернувся із вступним словом директор ліцею Володимир Дутко, -



Презентувала навчальний заклад заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Мохнюк. Відбувся концерт учасників художньої самодіяльності – переможців обласних конкурсів.



Школярам показали майстер-класи з професій:



Столярів «Виготовлення кухонних дошок з дерева»;

Малярів, штукатурів «Використання трафаретів для декору поверхонь»;

Кухарів «Приготування суші», «Приготування виробів із дріжджового тіста»;

Кравців «Виготовлення валентинок із тканини»;

Офіціантів, барменів «Приготування безалкогольних глінтвейнів та трав’яних чаїв»;

Штукатурів, лицювальників-плиточників «Свердління та різання плитки».



З великою цікавістю слідкували учні за вправними рухами майбутніх випускників ліцею і пробували свої сили у виготовленні виробів. Особливо людно було на майстер-класі, де готували суші і вироби із дріжджового тіста.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Старшокласники шкіл Рівненської ОТГ та Любомльського ЗЗСО №3 здійснили подорож у світ професій.В актовій залі ліцею до присутніх звернувся із вступним словом директор ліцею Володимир Дутко, - пише Район.ЛюбомльПрезентувала навчальний заклад заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Мохнюк. Відбувся концерт учасників художньої самодіяльності – переможців обласних конкурсів.Школярам показали майстер-класи з професій:Столярів «Виготовлення кухонних дошок з дерева»;Малярів, штукатурів «Використання трафаретів для декору поверхонь»;Кухарів «Приготування суші», «Приготування виробів із дріжджового тіста»;Кравців «Виготовлення валентинок із тканини»;Офіціантів, барменів «Приготування безалкогольних глінтвейнів та трав’яних чаїв»;Штукатурів, лицювальників-плиточників «Свердління та різання плитки».З великою цікавістю слідкували учні за вправними рухами майбутніх випускників ліцею і пробували свої сили у виготовленні виробів. Особливо людно було на майстер-класі, де готували суші і вироби із дріжджового тіста.

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