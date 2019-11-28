вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО

Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО
Старшокласники шкіл Рівненської ОТГ та Любомльського ЗЗСО №3 здійснили подорож у світ професій.

В актовій залі ліцею до присутніх звернувся із вступним словом директор ліцею Володимир Дутко, - пише Район.Любомль

Презентувала навчальний заклад заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Мохнюк. Відбувся концерт учасників художньої самодіяльності – переможців обласних конкурсів.

Школярам показали майстер-класи з професій:

Столярів «Виготовлення кухонних дошок з дерева»;
Малярів, штукатурів «Використання трафаретів для декору поверхонь»;
Кухарів «Приготування суші», «Приготування виробів із дріжджового тіста»;
Кравців «Виготовлення валентинок із тканини»;
Офіціантів, барменів «Приготування безалкогольних глінтвейнів та трав’яних чаїв»;
Штукатурів, лицювальників-плиточників «Свердління та різання плитки».

З великою цікавістю слідкували учні за вправними рухами майбутніх випускників ліцею і пробували свої сили у виготовленні виробів. Особливо людно було на майстер-класі, де готували суші і вироби із дріжджового тіста.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: любомль, школа, діти, професія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Потенційні заступники Погуляйка: хто вони і що про них відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО
30 січень, 23:23
Через коронавірус ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію
30 січень, 23:01
На Волині активізували боротьбу з боржниками за водопостачання
30 січень, 22:39
Чи потрібно робити вакцинацію від грипу: волинянам розповіли, як уникнути хвороби
30 січень, 22:21
Схожі новини
Школярам з Любомля розповіли про День Соборності Школярам з Любомля розповіли про День Соборності
25 січень, 03:03
Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО Луцькі школярі стануть «помічниками патрульних». ВІДЕО
28 листопад, 2019, 16:01
Школярам з Любомля розповіли, як уникнути експлуатації дитячої праці Школярам з Любомля розповіли, як уникнути експлуатації дитячої праці
25 листопад, 2019, 22:12
У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО У школі в Черкасах розпилили газ – 19 дітей у лікарні. ФОТО
11 вересень, 2019, 02:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
31 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО
30 січень, 23:23
 0
Через коронавірус ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію
30 січень, 23:01
 0
На Волині активізували боротьбу з боржниками за водопостачання
30 січень, 22:39
 0
Чи потрібно робити вакцинацію від грипу: волинянам розповіли, як уникнути хвороби
30 січень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8