Як любомльські школярі готували суші та варили глінтвейн. ФОТО
30 січень, 23:23
Старшокласники шкіл Рівненської ОТГ та Любомльського ЗЗСО №3 здійснили подорож у світ професій.
В актовій залі ліцею до присутніх звернувся із вступним словом директор ліцею Володимир Дутко, - пише Район.Любомль
Презентувала навчальний заклад заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Мохнюк. Відбувся концерт учасників художньої самодіяльності – переможців обласних конкурсів.
Школярам показали майстер-класи з професій:
Столярів «Виготовлення кухонних дошок з дерева»;
Малярів, штукатурів «Використання трафаретів для декору поверхонь»;
Кухарів «Приготування суші», «Приготування виробів із дріжджового тіста»;
Кравців «Виготовлення валентинок із тканини»;
Офіціантів, барменів «Приготування безалкогольних глінтвейнів та трав’яних чаїв»;
Штукатурів, лицювальників-плиточників «Свердління та різання плитки».
З великою цікавістю слідкували учні за вправними рухами майбутніх випускників ліцею і пробували свої сили у виготовленні виробів. Особливо людно було на майстер-класі, де готували суші і вироби із дріжджового тіста.
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В актовій залі ліцею до присутніх звернувся із вступним словом директор ліцею Володимир Дутко, - пише Район.Любомль
Презентувала навчальний заклад заступниця директора з навчально-виховної роботи Оксана Мохнюк. Відбувся концерт учасників художньої самодіяльності – переможців обласних конкурсів.
Школярам показали майстер-класи з професій:
Столярів «Виготовлення кухонних дошок з дерева»;
Малярів, штукатурів «Використання трафаретів для декору поверхонь»;
Кухарів «Приготування суші», «Приготування виробів із дріжджового тіста»;
Кравців «Виготовлення валентинок із тканини»;
Офіціантів, барменів «Приготування безалкогольних глінтвейнів та трав’яних чаїв»;
Штукатурів, лицювальників-плиточників «Свердління та різання плитки».
З великою цікавістю слідкували учні за вправними рухами майбутніх випускників ліцею і пробували свої сили у виготовленні виробів. Особливо людно було на майстер-класі, де готували суші і вироби із дріжджового тіста.
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