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«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО

«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
У всіх діток є мрії і чарівниками для них можуть стати дорослі. В тому, що мрії здійснюються, переконалася 7-річна мешканка Нововолинська Злата Кравчук.

Злата опинилася в казці “Крижане серце” та потрапила на сторінки журналу “Мій малюк”. Все це стало можливим завдяки мамі та проєкту від каналу 1+1 “Здійсни мрію”, - пише Буг.

Дівчинка народилася із синдромом Дауна, однак нічим не відрізняється від інших діток: дивиться мультфільми, танцює, любить позувати перед фотокамерою і переглядати свої світлини.

Мама Злати Оксана Кравчук вирішила написати листа на проєкт “Здійсни мрію”.

“Написала лист в редакцію роки два тому, що Злата мріє про фотосесію в стилі улюбленого мультика “Крижане серце”. Відверто, вже й забула про нього. І тут перед Новим роком (2020-м – ред.) організатори повідомили, що обрали нас для участі в проєкті та втілили його в життя.

Це було дійсно ніби ми опинилися в казці. Спеціально для Злати пошили сукню героїні мультфільму Ельзи. Всі аксесуари, туфельки донечці подарували. Поїздку та проживання в Києві оплатили. А ще подарували квитки на дитяче шоу”, – розповідає мама.

Фотограф Юлія Єлинецька зробила казкові світлини, які Злата тепер постійно переглядає. Дівчинка була в захваті від усього процесу.

“Златі робили макіяж, зачіску. Нас привезли у фотостудію. Вона почувала себе принцесою, позувала перед камерою і була розкута”, – ділиться враженнями Оксана.

“Злата – сонячна дитина, дівчинка народилася із вадою серця. Та це не завадило їй стати комунікабельною та артистичною. Перед камерою почуває себе розкуто. А улюблений мультфільм “Крижане серце” передивилася з десяток разів, бо дуже хоче бути схожа на принцесу Ельзу. Мрія дівчинки втілилась, коли Злата опинилась у справжній казці, яку для неї створили феї Світлана Павелетська та фотограф Юлія Єлинецька”, – розповідають про Злату у Сніданку з 1+1.


Мама дівчинки Оксана також залишилася під враженнями і радіє за Злату. Говорить, що потрібно вірити в своїх дітей та їхні мрії.

«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО
«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО

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Теги: мрія, дівчинка, синдром Дауна, проект
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