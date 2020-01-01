«Сонячній» дівчинці з Волині влаштували казку на проекті «Здійсни мрію». ФОТО





Злата опинилася в казці “Крижане серце” та потрапила на сторінки журналу “Мій малюк”. Все це стало можливим завдяки мамі та проєкту від каналу 1+1 “Здійсни мрію”, - пише

Дівчинка народилася із синдромом Дауна, однак нічим не відрізняється від інших діток: дивиться мультфільми, танцює, любить позувати перед фотокамерою і переглядати свої світлини.



Мама Злати Оксана Кравчук вирішила написати листа на проєкт “Здійсни мрію”.



“Написала лист в редакцію роки два тому, що Злата мріє про фотосесію в стилі улюбленого мультика “Крижане серце”. Відверто, вже й забула про нього. І тут перед Новим роком (2020-м – ред.) організатори повідомили, що обрали нас для участі в проєкті та втілили його в життя.



Це було дійсно ніби ми опинилися в казці. Спеціально для Злати пошили сукню героїні мультфільму Ельзи. Всі аксесуари, туфельки донечці подарували. Поїздку та проживання в Києві оплатили. А ще подарували квитки на дитяче шоу”, – розповідає мама.



Фотограф Юлія Єлинецька зробила казкові світлини, які Злата тепер постійно переглядає. Дівчинка була в захваті від усього процесу.



“Златі робили макіяж, зачіску. Нас привезли у фотостудію. Вона почувала себе принцесою, позувала перед камерою і була розкута”, – ділиться враженнями Оксана.



“Злата – сонячна дитина, дівчинка народилася із вадою серця. Та це не завадило їй стати комунікабельною та артистичною. Перед камерою почуває себе розкуто. А улюблений мультфільм “Крижане серце” передивилася з десяток разів, бо дуже хоче бути схожа на принцесу Ельзу. Мрія дівчинки втілилась, коли Злата опинилась у справжній казці, яку для неї створили феї Світлана Павелетська та фотограф Юлія Єлинецька”, – розповідають про Злату у Сніданку з 1+1.





Мама дівчинки Оксана також залишилася під враженнями і радіє за Злату. Говорить, що потрібно вірити в своїх дітей та їхні мрії.





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Дівчинка народилася із синдромом Дауна, однак нічим не відрізняється від інших діток: дивиться мультфільми, танцює, любить позувати перед фотокамерою і переглядати свої світлини.Мама Злати Оксана Кравчук вирішила написати листа на проєкт “Здійсни мрію”.“Написала лист в редакцію роки два тому, що Злата мріє про фотосесію в стилі улюбленого мультика “Крижане серце”. Відверто, вже й забула про нього. І тут перед Новим роком (2020-м – ред.) організатори повідомили, що обрали нас для участі в проєкті та втілили його в життя.Це було дійсно ніби ми опинилися в казці. Спеціально для Злати пошили сукню героїні мультфільму Ельзи. Всі аксесуари, туфельки донечці подарували. Поїздку та проживання в Києві оплатили. А ще подарували квитки на дитяче шоу”, – розповідає мама.Фотограф Юлія Єлинецька зробила казкові світлини, які Злата тепер постійно переглядає. Дівчинка була в захваті від усього процесу.“Златі робили макіяж, зачіску. Нас привезли у фотостудію. Вона почувала себе принцесою, позувала перед камерою і була розкута”, – ділиться враженнями Оксана.“Злата – сонячна дитина, дівчинка народилася із вадою серця. Та це не завадило їй стати комунікабельною та артистичною. Перед камерою почуває себе розкуто. А улюблений мультфільм “Крижане серце” передивилася з десяток разів, бо дуже хоче бути схожа на принцесу Ельзу. Мрія дівчинки втілилась, коли Злата опинилась у справжній казці, яку для неї створили феї Світлана Павелетська та фотограф Юлія Єлинецька”, – розповідають про Злату у Сніданку з 1+1.Мама дівчинки Оксана також залишилася під враженнями і радіє за Злату. Говорить, що потрібно вірити в своїх дітей та їхні мрії.

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