Волинянин пропонував хабар прикордонникам за безперешкодне переміщення контрабандних цигарок
Сьогодні, 11:50
Волинянина судитимуть за надання неправомірної вигоди працівникам Державної прикордонної служб та використання підроблених документів.
Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
26-річний мешканець Шацького району, який займався переміщенням цигарок поза митним та прикордонним контролем із Республіки Білорусь, вирішив убезпечити себе від проблем із прикордонниками, залучивши їх у схему.
Посередником для передачі неправомірної вигоди визвався бути його знайомий майстер лісу, в якого нібито були гарні стосунки з працівниками прикордонної служби. Він же встановив таксу за безперешкодне переміщення товарів через кордон – 750 гривень за ящик. І от 04 червня 2019 року за переміщення п’яти ящиків волинянин охоче віддав 3750 гривень для передачі прикордонникам.
Окрім того, придбавши у вересні 2018 року автомобіль MAZDA 6 на іноземній реєстрації, він, аби не платити гроші за його розмитнення, купив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак і використовував їх.
Чоловіка, викритого за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області, обвинувачують у наданні неправомірної вигоди та використанні завідомо підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 369 та ч. 4 ст. 358 КК України).
Далі – слово за судом.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.
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Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.
26-річний мешканець Шацького району, який займався переміщенням цигарок поза митним та прикордонним контролем із Республіки Білорусь, вирішив убезпечити себе від проблем із прикордонниками, залучивши їх у схему.
Посередником для передачі неправомірної вигоди визвався бути його знайомий майстер лісу, в якого нібито були гарні стосунки з працівниками прикордонної служби. Він же встановив таксу за безперешкодне переміщення товарів через кордон – 750 гривень за ящик. І от 04 червня 2019 року за переміщення п’яти ящиків волинянин охоче віддав 3750 гривень для передачі прикордонникам.
Окрім того, придбавши у вересні 2018 року автомобіль MAZDA 6 на іноземній реєстрації, він, аби не платити гроші за його розмитнення, купив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак і використовував їх.
Чоловіка, викритого за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області, обвинувачують у наданні неправомірної вигоди та використанні завідомо підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 369 та ч. 4 ст. 358 КК України).
Далі – слово за судом.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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