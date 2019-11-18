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Волинянин пропонував хабар прикордонникам за безперешкодне переміщення контрабандних цигарок

Волинянин пропонував хабар прикордонникам за безперешкодне переміщення контрабандних цигарок
Волинянина судитимуть за надання неправомірної вигоди працівникам Державної прикордонної служб та використання підроблених документів.

Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.

26-річний мешканець Шацького району, який займався переміщенням цигарок поза митним та прикордонним контролем із Республіки Білорусь, вирішив убезпечити себе від проблем із прикордонниками, залучивши їх у схему.

Посередником для передачі неправомірної вигоди визвався бути його знайомий майстер лісу, в якого нібито були гарні стосунки з працівниками прикордонної служби. Він же встановив таксу за безперешкодне переміщення товарів через кордон – 750 гривень за ящик. І от 04 червня 2019 року за переміщення п’яти ящиків волинянин охоче віддав 3750 гривень для передачі прикордонникам.

Окрім того, придбавши у вересні 2018 року автомобіль MAZDA 6 на іноземній реєстрації, він, аби не платити гроші за його розмитнення, купив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак і використовував їх.

Чоловіка, викритого за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області, обвинувачують у наданні неправомірної вигоди та використанні завідомо підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 369 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Далі – слово за судом.

Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.

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Теги: хабар, волинянин, прикордонники
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