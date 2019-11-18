Волинянин пропонував хабар прикордонникам за безперешкодне переміщення контрабандних цигарок

Волинянина судитимуть за надання неправомірної вигоди працівникам Державної прикордонної служб та використання підроблених документів.Про це інформує пресслужба прокуратури у Волинській області.26-річний мешканець Шацького району, який займався переміщенням цигарок поза митним та прикордонним контролем із Республіки Білорусь, вирішив убезпечити себе від проблем із прикордонниками, залучивши їх у схему.Посередником для передачі неправомірної вигоди визвався бути його знайомий майстер лісу, в якого нібито були гарні стосунки з працівниками прикордонної служби. Він же встановив таксу за безперешкодне переміщення товарів через кордон – 750 гривень за ящик. І от 04 червня 2019 року за переміщення п’яти ящиків волинянин охоче віддав 3750 гривень для передачі прикордонникам.Окрім того, придбавши у вересні 2018 року автомобіль MAZDA 6 на іноземній реєстрації, він, аби не платити гроші за його розмитнення, купив підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак і використовував їх.Чоловіка, викритого за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області, обвинувачують у наданні неправомірної вигоди та використанні завідомо підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 369 та ч. 4 ст. 358 КК України).Далі – слово за судом.Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання до 4 років позбавлення волі.