У волинянина під час обшуку знайшли наркотики, зброю та крадені прикраси

У Нововолинську викрили 28-річного місцевого жителя у вчиненні грабежу та трьох крадіжок із помешкань.Під час проведення обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили 500 г речовини, схожої на марихуану, ювелірні вироби (ймовірно викрадені) та пістолет, - пише ГУНП у Волинській області.Вилучене направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.До слова, підозрюваний раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу, крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.