На Волині цьогоріч збудують автобан





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У 2020 році Укравтодор продовжує розбудову мережі швидкісних автомобільних доріг в Україні, на яких дозволена максимальна швидкість руху складає 110-130 км/год. Серед об'єктів, на яких цьогоріч виконуватимуться будівельні роботи із розширення до 4-х смуг руху, є й ділянка автошляху М-07 Київ - Ковель - Ягодин у межах Волинської області.



Йдеться про дороги, які матимуть не менш ніж по дві смуги руху в один бік із роздільною смугою, яка виключає можливість лобових зіткнень із зустрічними автомобілями.



Цього року основі будівельні роботи із розширення до 4-х смуг руху будуть виконуватися на трасах:



М-03 – на ділянці від м. Лубни до м. Полтава, а також на ділянці від м. Полтава до м. Валки;

М-07 – на окремих ділянках траси від м. Ковель до українсько-польського кордону;

Н-31 – на всій протяжності від відгалуження від швидкісного шосе М-03 біля м. Решетилівка до м. Дніпро.



Робота у цьому напрямі безпосередньо впливає на прискорення руху між містами. Наприклад, подорож автотранспортом від м. Київ до м. Дніпро протяжністю 477 км пришвидшиться більше, ніж на дві години і триватиме замість 6 год. 40 хв. - 4,5 години.



Особлива увага приділяється безпековим заходам. У планах побудова різнорівневих пішохідних переходів, встановлення дорожніх знаків з світловідбивним покриттям, підсвіткою та сигнальними лампами, розвиток комплексів автоматичної фіксації порушень і розбудова інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху. Ці заходи допоможуть зменшити смертність від ДТП в Україні.



Також цього року запланована низка проєктних робіт для майбутніх швидкісних доріг на таких маршрутах, включно:



М-06 – на двох окремих ділянках траси між м. Ужгород і м. Мукачево, що дозволить ліквідувати два “вузьких” місця та сполучити ці два міста швидкісною трасою загальною довжиною 31 км;

Н-11 – ділянка від села Широке до села Малософіївка, що дозволяє завершити швидкісний маршрут між м. Дніпро та м. Кривий Ріг загальною довжиною 130 км;

М-06 – між селами Грушвиця Друга та Крилів, а також Південно-Східний об'їзд м. Дубно, що дозволяє забезпечити швидкісний маршрут від м. Рівне до межі Львівської області.



«Швидкість та комфорт поїздок важливі для розвитку внутрішнього ринку та туризму. Це базові умови розвитку. Власне тому, окрім запланованих дорожніх і проєктних робіт, ми готуємо техніко-економічне обґрунтування для розширення до 4 смуг дороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань, а також дороги Одеса-Миколаїв-Херсон. Сполучити українські міста якісними дорогами – одне із наших пріоритетних завдань» – зазначив Олександр Кубраков, голова Укравтодору.



Наразі критеріям швидкісних доріг відповідають дороги технічної категорії 1-а (автомагістраль) та 1-б (швидкісне шосе), а саме: М-06 на відрізку Київ-Житомир-Рівне, М-05 Київ-Одеса на всій протяжності, М-01 на відрізку Київ-Чернігів, М-29 Харьків-Новомосковськ, Н-08 на відрізку Дніпро-Запоріжжя, М-03 на відрізку Київ-Лубни та Н-01 на відрізку Київ-Обухі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у 2020 році ділянку автотраси "Київ — Ковель — Ягодин" розширять до 4-х смуг руху.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг України. У 2020 році Укравтодор продовжує розбудову мережі швидкісних автомобільних доріг в Україні, на яких дозволена максимальна швидкість руху складає 110-130 км/год. Серед об'єктів, на яких цьогоріч виконуватимуться будівельні роботи із розширення до 4-х смуг руху, є й ділянка автошляху М-07 Київ - Ковель - Ягодин у межах Волинської області.Йдеться про дороги, які матимуть не менш ніж по дві смуги руху в один бік із роздільною смугою, яка виключає можливість лобових зіткнень із зустрічними автомобілями.Цього року основі будівельні роботи із розширення до 4-х смуг руху будуть виконуватися на трасах:М-03 – на ділянці від м. Лубни до м. Полтава, а також на ділянці від м. Полтава до м. Валки;М-07 – на окремих ділянках траси від м. Ковель до українсько-польського кордону;Н-31 – на всій протяжності від відгалуження від швидкісного шосе М-03 біля м. Решетилівка до м. Дніпро.Робота у цьому напрямі безпосередньо впливає на прискорення руху між містами. Наприклад, подорож автотранспортом від м. Київ до м. Дніпро протяжністю 477 км пришвидшиться більше, ніж на дві години і триватиме замість 6 год. 40 хв. - 4,5 години.Особлива увага приділяється безпековим заходам. У планах побудова різнорівневих пішохідних переходів, встановлення дорожніх знаків з світловідбивним покриттям, підсвіткою та сигнальними лампами, розвиток комплексів автоматичної фіксації порушень і розбудова інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху. Ці заходи допоможуть зменшити смертність від ДТП в Україні.Також цього року запланована низка проєктних робіт для майбутніх швидкісних доріг на таких маршрутах, включно:М-06 – на двох окремих ділянках траси між м. Ужгород і м. Мукачево, що дозволить ліквідувати два “вузьких” місця та сполучити ці два міста швидкісною трасою загальною довжиною 31 км;Н-11 – ділянка від села Широке до села Малософіївка, що дозволяє завершити швидкісний маршрут між м. Дніпро та м. Кривий Ріг загальною довжиною 130 км;М-06 – між селами Грушвиця Друга та Крилів, а також Південно-Східний об'їзд м. Дубно, що дозволяє забезпечити швидкісний маршрут від м. Рівне до межі Львівської області.«Швидкість та комфорт поїздок важливі для розвитку внутрішнього ринку та туризму. Це базові умови розвитку. Власне тому, окрім запланованих дорожніх і проєктних робіт, ми готуємо техніко-економічне обґрунтування для розширення до 4 смуг дороги Львів-Тернопіль-Хмельницький-Вінниця-Умань, а також дороги Одеса-Миколаїв-Херсон. Сполучити українські міста якісними дорогами – одне із наших пріоритетних завдань» – зазначив Олександр Кубраков, голова Укравтодору.Наразі критеріям швидкісних доріг відповідають дороги технічної категорії 1-а (автомагістраль) та 1-б (швидкісне шосе), а саме: М-06 на відрізку Київ-Житомир-Рівне, М-05 Київ-Одеса на всій протяжності, М-01 на відрізку Київ-Чернігів, М-29 Харьків-Новомосковськ, Н-08 на відрізку Дніпро-Запоріжжя, М-03 на відрізку Київ-Лубни та Н-01 на відрізку Київ-Обухі

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