На Сумщині чоловік ледь не вбив бабусю за 6 гривень





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"Подія трапилася вночі 29 січня у місті Ромни. Зловмисник проник до будинку бабусі, побив її та відібрав 6 гривень, що знаходились в її гаманці. Не вдовольнившись розміром "здобичі", зірвав з вух старої жінки золоті сережки", - йдеться у повідомленні.



Про напад на 76-річну жінку до Роменського відділу поліції близько опівночі повідомила сусідка потерпілої. За словами заявниці, закривавлена бабуся щойно дісталася до неї додому та розповіла, що стала жертвою нападу незнайомого чоловіка.



За вказаною адресою негайно виїхало керівництво підрозділу, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та кінологи зі службовою собакою. Бабусю госпіталізували. І хоча старенька перебувала в тяжкому та шоковому стані, все ж таки оперативникам вдалося з нею поговорити, і вона повідомила прикмети нападника.



"Маючи конкретну особливу прикмету невідомого, яку пригадала потерпіла, ми вирахували ймовірного зловмисника, – коментує ситуацію Роман Невожай, начальник Роменського відділу поліції. – А за годину оперативного відпрацювання району, де було скоєно злочин, і затримали його. Це виявився 32-річний місцевий житель, який вже мав судимості за аналогічні злочини і вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців".



Сам чоловік своєї причетності до розбійного нападу на стареньку не заперечує, і в скоєному зізнається.



В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сумщині невідомий проник до будинку літньої жінки та побив її заради 6 гривень.Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Сумській області."Подія трапилася вночі 29 січня у місті Ромни. Зловмисник проник до будинку бабусі, побив її та відібрав 6 гривень, що знаходились в її гаманці. Не вдовольнившись розміром "здобичі", зірвав з вух старої жінки золоті сережки", - йдеться у повідомленні.Про напад на 76-річну жінку до Роменського відділу поліції близько опівночі повідомила сусідка потерпілої. За словами заявниці, закривавлена бабуся щойно дісталася до неї додому та розповіла, що стала жертвою нападу незнайомого чоловіка.За вказаною адресою негайно виїхало керівництво підрозділу, слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та кінологи зі службовою собакою. Бабусю госпіталізували. І хоча старенька перебувала в тяжкому та шоковому стані, все ж таки оперативникам вдалося з нею поговорити, і вона повідомила прикмети нападника."Маючи конкретну особливу прикмету невідомого, яку пригадала потерпіла, ми вирахували ймовірного зловмисника, – коментує ситуацію Роман Невожай, начальник Роменського відділу поліції. – А за годину оперативного відпрацювання району, де було скоєно злочин, і затримали його. Це виявився 32-річний місцевий житель, який вже мав судимості за аналогічні злочини і вже неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців".Сам чоловік своєї причетності до розбійного нападу на стареньку не заперечує, і в скоєному зізнається.В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

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