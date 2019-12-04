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У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО

У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО
У Луцьку триває боротьба з порушниками, котрі відкрито ігнорують рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» в період з 22-ї до 8-ї години.

Про це повідомляє муніципальна варта Луцької міськради.

Так, вже вчетверте з початку 2020 року інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька складають адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця, який продавав алкоголь на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1 в магазині «Продукти». За такі дії на порушника чекає штраф від 1700 до 6800 гривень

Зауважують, що на продавця цього магазину у 2019 році склали 9 адміністративних протоколів та вже 4 у 2020 році.

У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО
У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО

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Теги: Луцьк, нічний продаж, муніципальна варта
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