У Луцьку викрили продавця, який вчетверте продавав алкоголь вночі. ФОТО





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Так, вже вчетверте з початку 2020 року інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька складають адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця, який продавав алкоголь на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1 в магазині «Продукти». За такі дії на порушника чекає штраф від 1700 до 6800 гривень



Зауважують, що на продавця цього магазину у 2019 році склали 9 адміністративних протоколів та вже 4 у 2020 році.





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Так, вже вчетверте з початку 2020 року інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька складають адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП на продавця, який продавав алкоголь на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 1 в магазині «Продукти». За такі дії на порушника чекає штраф від 1700 до 6800 гривеньЗауважують, що на продавця цього магазину у 2019 році склали 9 адміністративних протоколів та вже 4 у 2020 році.

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