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23-річний рецидивіст із Волині знову сяде за ґрати на 4,5 роки

23-річний рецидивіст із Волині знову сяде за ґрати на 4,5 роки
Мешканцю Благодатного, який скоїв крадіжку із магазину чоловічого одягу в центрі Нововолинська, суд призначив покарання – чотири роки 6 місяців позбавлення волі.

Вирок Нововолинський міський суд виніс 31-го січня - пише Буг.

Так, 4-го грудня близько 12:00 біля входу у магазин на вулиці Винниченка чоловік вкрав чоловічу куртку червоного кольору, яка розміщувалася на манекені біля вхідних дверей. Продавець магазину намагалася його зупинити, почала кричати, щоб він повернув викрадене майно.

Ігноруючи вимоги продавця чоловік втік. Поліція по "гарячих" слідах затримала 23-річного чоловіка, раніше судимого за статею 185 ККУ (крадіжка) у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 1 місяць. 3-го серпня 2018 був звільнений по відбуттю строку покарання.

Під час досудового провадження між прокурором та обвинуваченим укладено угоду про визнання винуватості. Сторонами узгоджено, покарання, яке буде призначено: позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців.

Суддя ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, призначивши визначене в ній покарання.

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Теги: крадіжка, грабіж, тюрма
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