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Чоловіка діставали з-під завалів: деталі вибуху на Теремнівській

Чоловіка діставали з-під завалів: деталі вибуху на Теремнівській
У Луцьку врятували людину, яка постраждала внаслідок вибуху у господарській споруді.

Нагадаємо, що 4 лютого до рятувальників надійшло повідомлення про вибух у господарській споруді на вулиці Теремнівській, - пише У ДСНС України у Волинській області.

До місця виклику о 11:36 прибули рятувальники. З’ясувалося, що у результаті вибуху газового балону (без подальшого горіння) зруйнована господарська споруда, а під завалами перебуває чоловік.

Об 11:38 рятувальники визволили потерпілого з-під завалів та розпочали надавати йому першу долікарську допомогу, а за декілька хвилин передали бригаді медиків, які прибули за викликом.

Одночасно рятувальники винесли із небезпечної зони ще три газових балонів, запобігши їх вибуху. Потерпілого із опіками обличчя та рук госпіталізували до лікарні.
Чоловіка діставали з-під завалів: деталі вибуху на Теремнівській
Чоловіка діставали з-під завалів: деталі вибуху на Теремнівській

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Теги: пожежа, вибух, Луцьк
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