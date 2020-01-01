Волинські спортсмени стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 02:13
Вихованці Любешівської ДЮСШ стали переможцями юніорського чемпіонату України.
Змгання відбувалися 3 та 4 лютого в Сумах. Про це повідомила тренерка Олена Борисюк.
За головні нагороди змагалися легкоатлети, я народилися у 2000 році, або пізніше.
Волиняни вже традиційно показують на змаганнях такого рівня хороші результати. Так, Тарас Корецький - чемпіон України на дистанції 5000м зі спортивної ходьби. Крім цього юний спортсмен встановив особистий рекорд -20:48.52.
Валерія Шоломіцька виборола перше місце на дистанції 3000м зі спортивної ходьби, а Іванна Кух стала чемпіонкою на дистанції 3000 метрів. Також легкоатлетка була другою на дистанції 1500 метрів.
Срібну медаль завоювала Дарина Касян на дистанцї 3000 м зі спортивної ходьби.
Треті місця зайняли Катерина Токарчук на дистанції 3000м зі спортивної ходьби та Юлія Петрик на дистанції 1500м.
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Змгання відбувалися 3 та 4 лютого в Сумах. Про це повідомила тренерка Олена Борисюк.
За головні нагороди змагалися легкоатлети, я народилися у 2000 році, або пізніше.
Волиняни вже традиційно показують на змаганнях такого рівня хороші результати. Так, Тарас Корецький - чемпіон України на дистанції 5000м зі спортивної ходьби. Крім цього юний спортсмен встановив особистий рекорд -20:48.52.
Валерія Шоломіцька виборола перше місце на дистанції 3000м зі спортивної ходьби, а Іванна Кух стала чемпіонкою на дистанції 3000 метрів. Також легкоатлетка була другою на дистанції 1500 метрів.
Срібну медаль завоювала Дарина Касян на дистанцї 3000 м зі спортивної ходьби.
Треті місця зайняли Катерина Токарчук на дистанції 3000м зі спортивної ходьби та Юлія Петрик на дистанції 1500м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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