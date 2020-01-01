Волинські спортсмени стали чемпіонами України. ФОТО

Вихованці Любешівської ДЮСШ стали переможцями юніорського чемпіонату України.Змгання відбувалися 3 та 4 лютого в Сумах. Про це повідомила тренеркаЗа головні нагороди змагалися легкоатлети, я народилися у 2000 році, або пізніше.Волиняни вже традиційно показують на змаганнях такого рівня хороші результати. Так,- чемпіон України на дистанції 5000м зі спортивної ходьби. Крім цього юний спортсмен встановив особистий рекорд -20:48.52.виборола перше місце на дистанції 3000м зі спортивної ходьби, астала чемпіонкою на дистанції 3000 метрів. Також легкоатлетка була другою на дистанції 1500 метрів.Срібну медаль завоювалана дистанцї 3000 м зі спортивної ходьби.Треті місця зайнялина дистанції 3000м зі спортивної ходьби тана дистанції 1500м.