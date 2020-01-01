Курс валют у Луцьку на 5 лютого: долар і євро подешевшали
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.70, а продаж – 24.90.
Євро при купівлі становить – 27.30, продажу – 27.60.
Курс російського рубля: купівля – 0,348, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.35, продаж – 6.47.
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Євро при купівлі становить – 27.30, продажу – 27.60.
Курс російського рубля: купівля – 0,348, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.35, продаж – 6.47.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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