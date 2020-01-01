Курс валют у Луцьку на 5 лютого: долар і євро подешевшали





Євро при купівлі становить – 27.30, продажу – 27.60.



Курс російського рубля: купівля – 0,348, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.35, продаж – 6.47.

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