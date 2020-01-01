У Луцьку планують збільшити кількість «рогатих»

У Луцьку затвердили програму розвитку міського пасажирського транспорту на 2020-2024 роки.Про це йшлося у четвер, 6 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.На сьогодні 55 тролейбусів, що знаходяться на балансі ЛПЕ, відпрацювали нормативний ресурс експлуатації і підлягають списанню та заміні. 80 % рухомого складу потребує капітального ремонту.На реалізацію програми щодо підтримки транспорту за 5 років запланували витратити 1,45 мільярда гривень.Серед заходів – заміна фізично зношених тролейбусів, проведення капітальних та поточних ремонтів «рогатих», будівництво нових тролейбусних ліній, ремонт контактної мережі, будівництво нових та реконструкція існуючих кабельних ліній та тягових підстанцій, придбання спецавтомобіля для обслуговування контактної мережі тощо.Також запланували збільшити парк тролейбусів до 80 одиниць.