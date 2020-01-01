Повідомили, коли в Україні відчутно потепліє

Синоптикповідомила прогноз погоди на найближчі вихідні - 8-9 лютого. За її інфоормацією, потепління прийде в Україну у неділю, 9 лютого.Про це вона традиційно написала на своїй сторінці у фейсбуці.В ніч на 8 лютого, за її словами, ще затримається морозне повітря, мінімальна температура повітря становитиме -7-13 градусів, а на Сході й нижче."Дні трохи почнуть розділятися: у суботу ще холодно, максимально -2-5 градусів, на Заході близько нуля. У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів", - прогнозує синоптик.Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, переважатиме суха погода, лише в суботу у південній частині та на Донеччині випадатиме невеликий сніг.У Києві 8-9 лютого опади малоймовірні, натомість часом періодично світитиме зимове сонце.У нічні години ще морозно, -5-9 градусів, завтра, 8 лютого, вдень - відлига, а ось у неділю, 9-го лютого у Києві відчутно потепліє, очікується +3,+4 градуси.