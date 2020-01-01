вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, коли в Україні відчутно потепліє

Повідомили, коли в Україні відчутно потепліє
Синоптик Наталка Діденко повідомила прогноз погоди на найближчі вихідні - 8-9 лютого. За її інфоормацією, потепління прийде в Україну у неділю, 9 лютого.

Про це вона традиційно написала на своїй сторінці у фейсбуці.

В ніч на 8 лютого, за її словами, ще затримається морозне повітря, мінімальна температура повітря становитиме -7-13 градусів, а на Сході й нижче.

"Дні трохи почнуть розділятися: у суботу ще холодно, максимально -2-5 градусів, на Заході близько нуля. У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0+5 градусів. Лише 9-го лютого у східних областях та, що незвично, на Херсонщині, Миколаївщині й Запоріжжі буде вдень -2-5 градусів", - прогнозує синоптик.

Антициклон із заходу Європи витіснятиме рештки опадів з України, переважатиме суха погода, лише в суботу у південній частині та на Донеччині випадатиме невеликий сніг.

У Києві 8-9 лютого опади малоймовірні, натомість часом періодично світитиме зимове сонце.

У нічні години ще морозно, -5-9 градусів, завтра, 8 лютого, вдень - відлига, а ось у неділю, 9-го лютого у Києві відчутно потепліє, очікується +3,+4 градуси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, потепління, Наталка Діденко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водії влаштували стрілянину на Закарпатті: поранені перехожі. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Судили волинянина, який на вокзалі у Ковелі побив і пограбував чоловіка
Сьогодні, 14:04
Повідомили, коли в Україні відчутно потепліє
Сьогодні, 13:49
Як лучанин готується до «Ігор нескорених-2020», які розпочнуться у травні в Нідерландах. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Сильні опади і штормовий вітер: в Україні очікують суттєве погіршення погоди Сильні опади і штормовий вітер: в Україні очікують суттєве погіршення погоди
03 лютий, 11:10
Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому Чи варто очікувати серйозних морозів у лютому
30 січень, 11:26
На Волині – аномальне тепло На Волині – аномальне тепло
11 січень, 12:19
На Різдво в Україну прийде похолодання На Різдво в Україну прийде похолодання
02 січень, 14:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
06 лютий, 09:33
 1
Розповіли, які процедури можна пройти у реабілітаційному центрі для атовців у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 14:51
 0
Вбили за 500 гривень боргу: у Здолбунові двоє чоловіків скоїли жорстокі напади на людей
Сьогодні, 14:40
 0
«Знову рятуємо людське життя»: у Ковелі лікарі проводять складну операцію на серці
Сьогодні, 14:23
 0
Водії влаштували стрілянину на Закарпатті: поранені перехожі. ФОТО
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8