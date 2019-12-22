У понеділок, 10 лютого, 7 вулиць залишаться без світла





Про це інформує ПрАТ “Волиньобленерго”.



У понеділок, 10 лютого, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Ковельська, вул. Лєскова, вул. Качалова, пров. Качалова, вул. Смелякова, вул. Структинської, просп. Відродження, 26.



у лучан просять вибачення за незручності.

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