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У понеділок, 10 лютого, 7 вулиць залишаться без світла

У понеділок, 10 лютого, 7 вулиць залишаться без світла
Повідомили, які вулиці Луцька залишаться без електропостачання у понеділок, 10 лютого.

Про це інформує ПрАТ “Волиньобленерго”.

У понеділок, 10 лютого, з 9.00 до 17.00 припинять електропостачання за такими адресами: вул. Ковельська, вул. Лєскова, вул. Качалова, пров. Качалова, вул. Смелякова, вул. Структинської, просп. Відродження, 26.

у лучан просять вибачення за незручності.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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